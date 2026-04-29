За ошибки в медицинских анализах в КР будут штрафовать и лишать лицензий

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект, который ужесточает ответственность за ошибки в медицинских анализах и диагностике.
Документ предлагает внести изменения сразу в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и закон об охране здоровья граждан.
Ключевое нововведение — введение прямой ответственности за выдачу недостоверных результатов лабораторных исследований. Теперь такие случаи будут рассматриваться как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.
Также предлагается ввести отдельную статью за нарушения в лабораторной диагностике. За ошибочные результаты:
- штраф для физлиц — 10 тысяч сомов;
- для юрлиц — 35 тысяч сомов.
За сокрытие расхождений между анализами и диагнозом:
- штрафы увеличиваются до 20 тысяч сомов и 65 тысяч сомов;
- возможна приостановка лицензии до 6 месяцев.
При повторных нарушениях в течение года:
- штрафы вырастут до 50 тысяч сомов и 200 тысяч сомов;
- лицензия может быть аннулирована через суд.
Кроме того, лаборатории хотят обязать нести материальную ответственность за вред здоровью пациента из-за ошибочных анализов.
Как отмечается в обосновании, изменения связаны с резонансными случаями, когда ошибки в диагностике приводили к тяжелым последствиям, включая смерть пациентов.
Проект закона размещен для общественного обсуждения и после доработки может быть внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.