За ошибки в медицинских анализах в КР будут штрафовать и лишать лицензий

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект, который ужесточает ответственность за ошибки в медицинских анализах и диагностике.

Документ предлагает внести изменения сразу в Уголовный кодекс, Кодекс о правонарушениях и закон об охране здоровья граждан.

Ключевое нововведение — введение прямой ответственности за выдачу недостоверных результатов лабораторных исследований. Теперь такие случаи будут рассматриваться как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей.

Также предлагается ввести отдельную статью за нарушения в лабораторной диагностике. За ошибочные результаты:

штраф для физлиц — 10 тысяч сомов;

для юрлиц — 35 тысяч сомов.

За сокрытие расхождений между анализами и диагнозом:

штрафы увеличиваются до 20 тысяч сомов и 65 тысяч сомов;

возможна приостановка лицензии до 6 месяцев.

При повторных нарушениях в течение года:

штрафы вырастут до 50 тысяч сомов и 200 тысяч сомов;

лицензия может быть аннулирована через суд.

Кроме того, лаборатории хотят обязать нести материальную ответственность за вред здоровью пациента из-за ошибочных анализов.

Как отмечается в обосновании, изменения связаны с резонансными случаями, когда ошибки в диагностике приводили к тяжелым последствиям, включая смерть пациентов.

Проект закона размещен для общественного обсуждения и после доработки может быть внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.