22:43
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Техноблог

Золото и водолазка Джобса: анонсирована юбилейная серия iPhone 17 Pro

К 50-летию компании Apple анонсировали серию кастомных смартфонов, центральной моделью которой стала версия iPhone 17 Pro «Стив Джобс». Дизайн новинки отсылает к первому поколению устройства 2007 года, сообщила пресс-служба бренда Caviar.

Caviar
Юбилейная серия iPhone 17 Pro: в логотип вшита частица оригинальной водолазки Стива Джобса
Смартфон оформили в классической черно-серебристой гамме. В центре титанового логотипа Apple на задней панели разместили частицу ткани оригинальной черной водолазки основателя компании. Подлинность фрагмента подтвердили специальным сертификатом. Корпус дополнили надписью 50 Anniversary Edition и гравировкой подписи Стива Джобса.

В юбилейную коллекцию также вошли еще две модели:

  • «Черное яблоко» — выполнена из черного титана и многогранного карбона;
  • «Золотое яблоко» — сочетает карбоновый узор и объемный логотип из 18-каратного золота.

Тираж серии ограничен. Модель «Стив Джобс» выпустили в количестве девяти экземпляров, а версии «Золотое яблоко» и «Черное яблоко» — по 50 штук. Стоимость смартфонов начинается от $4,8 тысячи.

Компания Apple отмечает 50-летие 1 апреля этого года. Основанная Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в 1976-м, она прошла путь от гаражного стартапа до самого дорогого технологического бренда в мире. К марту 2026 года рыночная капитализация корпорации превысила $3,5 триллиона. Продукция Apple традиционно выступает объектом для премиального кастомайзинга со стороны других брендов класса люкс.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/367276/
просмотров: 513
Версия для печати
24 марта, вторник
22:40
Северную объездную дорогу в Бишкеке сделают шестиполосной Северную объездную дорогу в Бишкеке сделают шестиполосн...
22:23
На сайте мэрии Бишкека теперь можно узнать, какие улицы будут ремонтировать
22:05
В Бишкеке строят школу на свайном фундаменте
21:41
В Узбекистане начали заливку основания под здание реактора будущей АЭС
21:23
