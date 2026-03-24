Золото и водолазка Джобса: анонсирована юбилейная серия iPhone 17 Pro

К 50-летию компании Apple анонсировали серию кастомных смартфонов, центральной моделью которой стала версия iPhone 17 Pro «Стив Джобс». Дизайн новинки отсылает к первому поколению устройства 2007 года, сообщила пресс-служба бренда Caviar.
В юбилейную коллекцию также вошли еще две модели:
- «Черное яблоко» — выполнена из черного титана и многогранного карбона;
- «Золотое яблоко» — сочетает карбоновый узор и объемный логотип из 18-каратного золота.
Тираж серии ограничен. Модель «Стив Джобс» выпустили в количестве девяти экземпляров, а версии «Золотое яблоко» и «Черное яблоко» — по 50 штук. Стоимость смартфонов начинается от $4,8 тысячи.
Компания Apple отмечает 50-летие 1 апреля этого года. Основанная Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в 1976-м, она прошла путь от гаражного стартапа до самого дорогого технологического бренда в мире. К марту 2026 года рыночная капитализация корпорации превысила $3,5 триллиона. Продукция Apple традиционно выступает объектом для премиального кастомайзинга со стороны других брендов класса люкс.