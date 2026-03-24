Золото и водолазка Джобса: анонсирована юбилейная серия iPhone 17 Pro

К 50-летию компании Apple анонсировали серию кастомных смартфонов, центральной моделью которой стала версия iPhone 17 Pro «Стив Джобс». Дизайн новинки отсылает к первому поколению устройства 2007 года, сообщила пресс-служба бренда Caviar.

Юбилейная серия iPhone 17 Pro: в логотип вшита частица оригинальной водолазки Стива Джобса

Смартфон оформили в классической черно-серебристой гамме. В центре титанового логотипа Apple на задней панели разместили частицу ткани оригинальной черной водолазки основателя компании. Подлинность фрагмента подтвердили специальным сертификатом. Корпус дополнили надписью 50 Anniversary Edition и гравировкой подписи Стива Джобса.

В юбилейную коллекцию также вошли еще две модели:

«Черное яблоко» — выполнена из черного титана и многогранного карбона;

«Золотое яблоко» — сочетает карбоновый узор и объемный логотип из 18-каратного золота.

Тираж серии ограничен. Модель «Стив Джобс» выпустили в количестве девяти экземпляров, а версии «Золотое яблоко» и «Черное яблоко» — по 50 штук. Стоимость смартфонов начинается от $4,8 тысячи.

Компания Apple отмечает 50-летие 1 апреля этого года. Основанная Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Рональдом Уэйном в 1976-м, она прошла путь от гаражного стартапа до самого дорогого технологического бренда в мире. К марту 2026 года рыночная капитализация корпорации превысила $3,5 триллиона. Продукция Apple традиционно выступает объектом для премиального кастомайзинга со стороны других брендов класса люкс.