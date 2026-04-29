Как уехать работать легально: в Оше открыли центр трудоустройства за рубежом

В Оше открылся офис Центра трудоустройства граждан за рубежом, а также Центр предвыездной ориентации и реинтеграции. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР.
Инициатива реализована Международной организацией по миграции в рамках проекта «Программа трудовой миграции — Центральная Азия» при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.
Отмечается, что центр станет площадкой комплексной поддержки граждан на всех этапах трудовой миграции — от подготовки к выезду до реинтеграции после возвращения.
В центре будут оказывать следующие услуги:
- информирование о легальных и безопасных каналах трудоустройства за рубежом;
- предвыездная ориентация и обучение;
- консультации по правам трудящихся и условиям контрактов;
- разъяснение рисков трудовой эксплуатации и торговли людьми;
- содействие в поиске работы;
- организация онлайн-собеседований с работодателями.
В ведомстве подчеркнули, что открытие центра направлено на повышение доступности услуг для граждан, снижение их затрат и развитие системы безопасной и организованной трудовой миграции в регионах.