Общество

Как уехать работать легально: в Оше открыли центр трудоустройства за рубежом

Фото минтруда. В Оше заработал центр трудоустройства за рубежом и реинтеграции

В Оше открылся офис Центра трудоустройства граждан за рубежом, а также Центр предвыездной ориентации и реинтеграции. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР.

Инициатива реализована Международной организацией по миграции в рамках проекта «Программа трудовой миграции — Центральная Азия» при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Отмечается, что центр станет площадкой комплексной поддержки граждан на всех этапах трудовой миграции — от подготовки к выезду до реинтеграции после возвращения.

В центре будут оказывать следующие услуги:

  • информирование о легальных и безопасных каналах трудоустройства за рубежом;
  • предвыездная ориентация и обучение;
  • консультации по правам трудящихся и условиям контрактов;
  • разъяснение рисков трудовой эксплуатации и торговли людьми;
  • содействие в поиске работы;
  • организация онлайн-собеседований с работодателями.

В ведомстве подчеркнули, что открытие центра направлено на повышение доступности услуг для граждан, снижение их затрат и развитие системы безопасной и организованной трудовой миграции в регионах.
