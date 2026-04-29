Как уехать работать легально: в Оше открыли центр трудоустройства за рубежом

Фото минтруда. В Оше заработал центр трудоустройства за рубежом и реинтеграции

В Оше открылся офис Центра трудоустройства граждан за рубежом, а также Центр предвыездной ориентации и реинтеграции. Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции КР.

Инициатива реализована Международной организацией по миграции в рамках проекта «Программа трудовой миграции — Центральная Азия» при поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

Отмечается, что центр станет площадкой комплексной поддержки граждан на всех этапах трудовой миграции — от подготовки к выезду до реинтеграции после возвращения.

В центре будут оказывать следующие услуги:

информирование о легальных и безопасных каналах трудоустройства за рубежом;

предвыездная ориентация и обучение;

консультации по правам трудящихся и условиям контрактов;

разъяснение рисков трудовой эксплуатации и торговли людьми;

содействие в поиске работы;

организация онлайн-собеседований с работодателями.

В ведомстве подчеркнули, что открытие центра направлено на повышение доступности услуг для граждан, снижение их затрат и развитие системы безопасной и организованной трудовой миграции в регионах.