Число электромобилей в мире достигло рекордной отметки

К концу 2025 года в мире насчитывалось 74 миллиона полностью электрических, гибридных, а также автомобилей с увеличенным запасом хода, говорится в исследовании немецкого Центра солнечной энергии и водорода (ZSW). Это на 19 миллионов машин больше, чем в 2024 году, сообщило Deutsche Welle.

Более половины электрокаров эксплуатируются в одной стране — Китае (44 миллиона авто). Также в топ-5 рейтинга:

США (7 миллионов);

Германия (3,2 миллиона);

Великобритания (2,8 миллиона);

Франция (2,5 миллиона).

14 крупнейших европейских стран, выделенных ZSW, в совокупности значительно опережают США: на них приходится более 16 миллионов электромобилей.

«Динамика цен на топливо в последние недели ясно демонстрирует, что страны с высокой долей электромобилей более устойчивы. Владельцы электромобилей не зависят от ископаемого топлива и лучше защищены от резких колебаний цен», — говорит Андреас Пюттнер из ZSW.

Среди производителей электрокаров лидирует китайская BYD, на втором месте — американская Tesla, на третьем — немецкий концерн Volkswagen.