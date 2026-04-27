Смартфон с полноценным водяным охлаждением выпустили в Китае

Китайская компания Infinix выпустила первый на рынке смартфон с полноценным водяным охлаждением. Об этом сообщает издание Android Authority.
GT 50 Pro получил увеличенную испарительную камеру. Также жидкостная система охлаждения гаджета имеет микронасос, который прогоняет воду через все основные компоненты устройства, снижая нагрев. В Infinix подчеркнули, что насос работает с производительностью 6,5 миллилитра в минуту, а за движением воды можно наблюдать через прозрачные каналы на задней панели. По словам экспертов, подобная система для охлаждения — только гораздо большего размера — используется для снижения температуры ПК.
Также аппарат имеет процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 6,78-дюймовый дисплей с частотой 144 герц и пиковой яркостью 4 тысячи 500 нит. Модель оснащена аккумулятором емкостью 6 тысяч 500 миллиампер-часов. Стоимость Infinix GT 50 Pro не раскрывается.