23:45
USD 87.43
EUR 102.72
RUB 1.16
Техноблог

Смартфон с полноценным водяным охлаждением выпустили в Китае

Китайская компания Infinix выпустила первый на рынке смартфон с полноценным водяным охлаждением. Об этом сообщает издание Android Authority.

Фото Android Authority.
Модель GT 50 Pro, как и некоторые другие устройства для геймеров, имеет водяную систему охлаждения. Однако, как заметили журналисты, впервые на рынок вышел телефон, который имеет систему охлаждения, как у игрового персонального компьютера.

GT 50 Pro получил увеличенную испарительную камеру. Также жидкостная система охлаждения гаджета имеет микронасос, который прогоняет воду через все основные компоненты устройства, снижая нагрев. В Infinix подчеркнули, что насос работает с производительностью 6,5 миллилитра в минуту, а за движением воды можно наблюдать через прозрачные каналы на задней панели. По словам экспертов, подобная система для охлаждения — только гораздо большего размера — используется для снижения температуры ПК.

Также аппарат имеет процессор MediaTek Dimensity 8400 Ultimate, 6,78-дюймовый дисплей с частотой 144 герц и пиковой яркостью 4 тысячи 500 нит. Модель оснащена аккумулятором емкостью 6 тысяч 500 миллиампер-часов. Стоимость Infinix GT 50 Pro не раскрывается. 
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/371957/
просмотров: 83
Версия для печати
Популярные новости
