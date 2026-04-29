Без медосмотра не пустят к работе. В КР новые правила для мигрантов

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект, вводящий обязательный медицинский контроль для трудовых мигрантов. Документ предлагает внести изменения в законы о внешней трудовой миграции и охране здоровья граждан.

Согласно проекту, иностранные граждане, прибывающие на работу, должны будут проходить:

обязательный медосмотр до начала трудовой деятельности;

повторное освидетельствование при продлении разрешительных документов.

Без этого работать в стране будет невозможно.

Перечень заболеваний и порядок прохождения обследований определит кабинет министров.

Медосмотры будут проводиться только в аккредитованных медицинских организациях.

Как отмечается в обосновании, инициатива направлена на предотвращение завоза и распространения инфекционных заболеваний на фоне роста числа иностранных работников.

После обсуждения законопроект может быть внесен на рассмотрение Жогорку Кенеша.