«Оптима Банк» поддержал экологический проект фонда «Таза Карма»

«Оптима Банк» стал частью большой экологической инициативы общественного фонда «Таза Карма». Акция прошла на перевале Кызыл-Кия, рядом с шахтой Жыргалан.

Вместе с участниками проекта команда банка высадила 20 тысяч саженцев и внесла вклад в сохранение окружающей среды.

«Команда «Оптима Банка» не только присоединилась к посадке — банк обеспечил проект саженцами. Это очень ценно», — отметил основатель фонда Андрей Панаев.

«Оптима Банк» регулярно поддерживает экологические инициативы и проекты, направленные на бережное отношение к природе. Участие в таких акциях — это вклад в будущее, которое создается уже сегодня.

