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Техноблог

Новый флагманский смартфон представила компания Sharp

Фото Sharp. Смартфон Aquos R5G

Компания Sharp презентовала флагманский смартфон Aquos R5G, оборудованный топовым чипсетом Snapdragon 865, 12 гигабайтами оперативной памяти и поддерживающий работу с сетями 5G. Об этом сообщила «Популярная механика».

Кроме того, устройство получило LCD-дисплей с диагональю 6,5 дюйма и 256 гигабайт встроенной памяти.

Sharp
Фото Sharp. Смартфон Aquos R5G

На задней панели аппарата камера с четырьмя модулями: 48-мегапиксельным, двумя 12,2-мегапиксельными и ToF. Селфи-камера имеет разрешение 16,4 мегапикселя.

Весит смартфон 189 граммов. Емкость аккумулятора — 3730 мАч. Операционная система — Android 10.

В продажу Aquos R5G должен поступить весной 2020 года. О цене производители пока не сообщили.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/143977/
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