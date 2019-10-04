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Техноблог

Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей

Фото EPA/TESLA

Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 тысяч (это на 1,9 процента выше показателя второго квартала) электромобилей разных моделей. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Поставки Model 3 составили 79,6 тысячи единиц (+2,6 процента).

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По итогам года Tesla пытается выйти на отметку от 360 до 400 тысяч доставленных машин. Чтобы добиться цели, в четвертом квартале производителю потребуется доставить 106 тысяч машин.

Ожидается, что в ноябре компания Илона Маска представит электрический пикап. Автомобиль получит полный привод и два электродвигателя. Пробег на одной зарядке составит от 640 до 800 километров. Впрочем, дебют модели уже неоднократно переносили.
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