Tesla установила новый рекорд по продажам электромобилей

Компания Tesla в третьем квартале 2019 года поставила 97 тысяч (это на 1,9 процента выше показателя второго квартала) электромобилей разных моделей. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».
Поставки Model 3 составили 79,6 тысячи единиц (+2,6 процента).
По итогам года Tesla пытается выйти на отметку от 360 до 400 тысяч доставленных машин. Чтобы добиться цели, в четвертом квартале производителю потребуется доставить 106 тысяч машин.
Ожидается, что в ноябре компания Илона Маска представит электрический пикап. Автомобиль получит полный привод и два электродвигателя. Пробег на одной зарядке составит от 640 до