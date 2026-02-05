Борьба с загрязнением воздуха. Ежедневно в КР завозят более 200 электромобилей

Ежедневно в Кыргызстан завозят более 200 электромобилей. Об этом на заседании ЖК заявил первый заместитель главы кабмина Данияр Амангельдиев.

По его словам, завозимые электромобили освободили от уплаты НДС.

«Согласно договоренностям в рамках ЕАЭС, нам выдана квота в 15 тысяч электромобилей. Граждане, пользуясь этим, завозят в страну более 200 электромобилей в день. Такими квотами мы пользуемся уже три года, чтобы увеличить количество электромобилей в республике, что будет способствовать улучшению ситуации с загрязнением воздуха», — отметил Данияр Амангельдиев.