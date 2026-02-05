18:06
Электромобили увеличили спрос на электроэнергию в мире на 31,7 процента

Электромобили увеличили спрос на электроэнергию в мире на 31,7 процента. Такие данные приводит корейская аналитическая компания SNE Research в своем отчете.

По сведениям аналитиков, с января по декабрь прошлого года количество энергии, накопленной батареями для электромобилей (EV, PHEV, HEV), зарегистрированных во всем мире, составило примерно 1 тысячу 187 гигаватт-часов, что на 31,7 процента больше, чем в 2024-м.  

Китайская компания CATL по-прежнему сохраняет лидирующие позиции на рынке аккумуляторов для электромобилей. В 2025 году объем накопленной энергии ее аккумуляторов составил 464,7 гигаватт-часа по сравнению с 342,5 гигаватт-часа в 2024-м (+35,7 процента).

Авторы отчета отмечают, что аккумуляторы этого производителя используются не только на китайских электромобилях (ZEEKR, AITO, Li Auto, Xiaomi), но и активно закупаются зарубежными предприятиями, включая Tesla, BMW, Mercedes-Benz и Volkswagen.

На втором месте в рейтинге использования аккумуляторов оказался еще один китайский производитель — компания BYD с показателем 194,8 гигаватт-часа (+27,7 процента год к году).  

Тройку лидеров замыкает фирма LG Energy Solution, которая продемонстрировала рост на 11,3 процента, в отличие от показателя 2024-го.

В пятерке лидеров оказались еще два китайских производителя — CALB (62,8 гигаватт-часа, +52,6 процента год к году) и Gotion (53,5 гигаватт-часа, +82,5 процента год к году).

Единственной компанией, которая в 2025-м продемонстрировала снижение показателя, оказалась корейская Samsung SDI — 28,9 гигаватт-часа (-6,9 процента год к году).
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/360673/
