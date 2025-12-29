14:15
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Экономика

Таможенные льготы для электромобилей в КР начнут действовать с 22 января

Освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе электромобилей в Кыргызстан начнет действовать с 22 января 2026 года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Кыргызской Республики.

По ее данным, льгота вводится в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2025 года и будет распространяться на чистые электрические автомобили, а также на последовательные гибридные транспортные средства.

Кроме того, с указанной даты начнут применяться изменения в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийский экономический союз, касающиеся транспортных средств.

В Государственной таможенной службе подчеркнули, что тарифные льготы вступают в силу не с 1 января, а именно с 22 января 2026 года. В связи с этим участникам внешнеэкономической деятельности рекомендовано заранее учитывать данный срок при планировании поставок.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/356474/
просмотров: 248
Версия для печати
Материалы по теме
Льгота на ввоз электромобилей в Кыргызстан начнет действовать с 22 января — ЕЭК
Тарифную льготу на ввоз электромобилей в Кыргызстан в 2026 году предоставил ЕАЭС
Льготы ювелирам, швейникам и при продаже авто: президент подписал указ
Кыргызстан просит ЕЭК о продлении ввозной таможенной льготы на электромобили
Кыргызстан попросил у России больше ГСМ по льготным тарифам
Более 49 тысяч семей получили льготы по оплате электроэнергии
Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с заднеприводной модификацией
Станции для электромобилей строят на трассах Бишкек — Ош и Бишкек — Каракол
Tesla выпустила 3 миллиона Model 3 — по машине каждые полторы минуты
Футбольные клубы и академии получат льготы по тарифу на электроэнергию
Популярные новости
&laquo;Платим за&nbsp;самсы, которые не&nbsp;ели&raquo;. Президент о&nbsp;Верхне-Нарынском каскаде ГЭС «Платим за самсы, которые не ели». Президент о Верхне-Нарынском каскаде ГЭС
Рубль и&nbsp;евро продолжают дорожать. Курс валют на&nbsp;25&nbsp;декабря Рубль и евро продолжают дорожать. Курс валют на 25 декабря
ЕС&nbsp;разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития ЕС разблокировал более $600 миллионов средств Евразийского банка развития
Рубль, тенге и&nbsp;евро подешевели к&nbsp;сому. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;декабря Рубль, тенге и евро подешевели к сому. Курс валют на 26 декабря
Бизнес
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
Зимние каникулы-2026: оставайтесь онлайн с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;О! Зимние каникулы-2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!
Встречайте Новый год с&nbsp;надежной сетью Beeline Встречайте Новый год с надежной сетью Beeline
Какой вы&nbsp;предприниматель? Тест Какой вы предприниматель? Тест
29 декабря, понедельник
14:12
Лжесотрудник ГКНБ пугал бизнесменов именем Ташиева и выманил $26 тысяч Лжесотрудник ГКНБ пугал бизнесменов именем Ташиева и вы...
14:07
Прикрывался именем президента. ГКНБ задержал подозреваемого в мошенничестве
14:00
Посетил более 10 стран. Куда летал Садыр Жапаров в уходящем году
13:59
ГЧП. В КР сформирован портфель из 90 проектов на 434 миллиарда сомов
13:56
Более 12 тысяч милиционеров будут обеспечивать порядок в новогоднюю ночь