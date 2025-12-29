Таможенные льготы для электромобилей в КР начнут действовать с 22 января

Освобождение от уплаты таможенных пошлин при ввозе электромобилей в Кыргызстан начнет действовать с 22 января 2026 года. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Кыргызской Республики.

По ее данным, льгота вводится в соответствии с решением Евразийской экономической комиссии от 5 декабря 2025 года и будет распространяться на чистые электрические автомобили, а также на последовательные гибридные транспортные средства.

Кроме того, с указанной даты начнут применяться изменения в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийский экономический союз, касающиеся транспортных средств.