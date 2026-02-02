Электромобили в КР от общего количества машин составляют лишь 0,8 процента

Электромобили в Кыргызстане от общего количества машин составляют лишь 0,8 процента. Об этом на заседании комитета ЖК по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заявил глава Минприроды Медер Машиев при обсуждении проблемы со смогом.

По его словам, всего в стране насчитывается почти 1 миллион 909 тысяч 961 машина.

«По сравнению с 2024 годом рост авто идет на 13 процентов, что тоже беспокоит. Из них 972 тысячи — на бензине, 339 тысяч — на дизеле, 56,9 тысячи — на газе и бензине, 37 тысяч — гибридные. Из них на электромобилях ездят всего 0,8 процента граждан, или 15,2 тысячи машин», — добавил Медер Машиев.

Он отметил, что выхлопные газы — это одна из основных причин смога.

«Сейчас ведется работа по переходу на экологичный транспорт. Так, в Бишкеке появились 1 тысяча 447 экоавтобусов на газе, 120 электробусов и 12-метровых экоавтобусов. Каждый такой автобус заменяет четыре единицы транспорта на дизеле и сокращает потребность на 100 тонн дизтоплива в день. Кроме того, уже имеется более 100 электрозаправок в городе. И еще более 2 тысяч заявок на новые электрозаправки рассматриваются в настоящее время», — рассказал министр.