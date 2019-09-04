Владельцы автомобилей Tesla неожиданно стали заложниками технологий

Первый понедельник сентября в США стал для многих владельцев Tesla настоящим кошмаром. Они винят во всем производителя автомобилей, пишет издание «АвтоПарк».

В приложении Tesla для смартфонов и планшетов есть функция Phone Key, которая позволяет превратить гаджет в ключ от машины.

2 сентября мобильное приложение перестало работать, сделав заложниками технологий владельцев Tesla: кто-то остался запертым в автомобиле на несколько часов, кто-то не смог уехать на работу, а кто-то застрял на станциях быстрой зарядки.

В Tesla говорят, что работоспособность приложения восстановили вскоре после появления первых обращений о сбоях. Виноватой компания себя не считает, напоминая, что в инструкции написано о необходимости иметь при себе физический брелок или ключ-карту на случай непредвиденных ситуаций (основная из которых — разрядка аккумулятора телефона).