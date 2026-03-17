Владельцы электрозарядных станций просят защиты у президента Кыргызстана

Владельцы и операторы электрических зарядных станций (ЭЗС) обратились с открытым письмом к президенту Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Марлену Маматалиеву. Предприниматели просят защитить отрасль от искусственных барьеров и надвигающейся монополизации.

Авторы обращения отмечают, что с 2021 года частный бизнес за свой счет сформировал базовую инфраструктуру для электромобилей. Предприниматели инвестировали собственные и кредитные средства, установив порядка 500 станций по всей стране. Благодаря этому по итогам 2025 года в республике зарегистрировали 15 тысяч 278 электрокаров (это 0,8 процента от общего числа машин).

Развитие ЭЗС напрямую помогает бороться со смогом в Бишкеке и снижает выбросы углекислого газа. Государственная программа развития зеленой экономики до 2029 года требует установить 1000 зарядных станций, и частный сектор уже выполнил половину этого плана, говорится в письме.

Однако сейчас бизнесмены столкнулись с «беспрецедентным системным давлением».

Проблемы с тарифами

Служба антимонопольного регулирования требует снизить цены на услуги зарядки. При этом чиновники игнорируют финансовые затраты бизнеса, долговые обязательства и бюрократию (получение документов на одну локацию занимает более шести месяцев).

Отказ в доступе к сетям

Министерство энергетики дало устное указание, утверждается в письме, энергокомпаниям прекратить выдачу технических условий на подключение новых объектов инфраструктуры.

Блокировка разрешений

Мэрия Бишкека (с 23 февраля 2026 года) и руководство кабмина поручили профильным службам приостановить выдачу документов на установку зарядок на муниципальной земле. Это парализует работу бизнеса и грозит увольнениями сотрудников, а также снижением налоговых выплат.

Угроза монополии: министерство энергетики подготовило проект постановления кабмина, который наделяет государственные и квазигосударственные компании преимущественным правом на получение участков и документов для ЭЗС. Это убивает конкуренцию и ставит отечественных инвесторов в уязвимое положение.

Операторы ЭЗС подчеркивают, что именно местный бизнес стал пионером отрасли. Они просят власти срочно вмешаться в ситуацию, сохранить равные конкурентные условия и провести рабочую встречу с участием чиновников и инвесторов.

Переход на электротранспорт — одно из ключевых направлений борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке. Ранее власти неоднократно заявляли о необходимости поддержки «зеленых» инициатив и бизнеса, однако на практике предприниматели все чаще жалуются на бюрократические препятствия и недобросовестную конкуренцию со стороны госструктур, говорится в открытом письме.

Как ранее сообщали в Министерстве юстиции, в 2023 году кабинет министров инициировал правительственный акселератор «Упрощение получения разрешений на установку электрозарядных станций для электромобилей». При реализации пилотного проекта применили упрощенную процедуру выдачи разрешительных документов, исключили излишние процедуры и объединили некоторые административные нормы. В результате чего все разрешительные документы готовились в течение 40 рабочих дней вместо первоначальных 130.