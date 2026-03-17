Экономика

Владельцы электрозарядных станций просят защиты у президента Кыргызстана

Владельцы и операторы электрических зарядных станций (ЭЗС) обратились с открытым письмом к президенту Садыру Жапарову и торага Жогорку Кенеша Марлену Маматалиеву. Предприниматели просят защитить отрасль от искусственных барьеров и надвигающейся монополизации.

Авторы обращения отмечают, что с 2021 года частный бизнес за свой счет сформировал базовую инфраструктуру для электромобилей. Предприниматели инвестировали собственные и кредитные средства, установив порядка 500 станций по всей стране. Благодаря этому по итогам 2025 года в республике зарегистрировали 15 тысяч 278 электрокаров (это 0,8 процента от общего числа машин).

Развитие ЭЗС напрямую помогает бороться со смогом в Бишкеке и снижает выбросы углекислого газа. Государственная программа развития зеленой экономики до 2029 года требует установить 1000 зарядных станций, и частный сектор уже выполнил половину этого плана, говорится в письме.

Однако сейчас бизнесмены столкнулись с «беспрецедентным системным давлением».

Проблемы с тарифами

Служба антимонопольного регулирования требует снизить цены на услуги зарядки. При этом чиновники игнорируют финансовые затраты бизнеса, долговые обязательства и бюрократию (получение документов на одну локацию занимает более шести месяцев).

Отказ в доступе к сетям

Министерство энергетики дало устное указание, утверждается в письме, энергокомпаниям прекратить выдачу технических условий на подключение новых объектов инфраструктуры.

Блокировка разрешений

Мэрия Бишкека (с 23 февраля 2026 года) и руководство кабмина поручили профильным службам приостановить выдачу документов на установку зарядок на муниципальной земле. Это парализует работу бизнеса и грозит увольнениями сотрудников, а также снижением налоговых выплат.

  • Угроза монополии: министерство энергетики подготовило проект постановления кабмина, который наделяет государственные и квазигосударственные компании преимущественным правом на получение участков и документов для ЭЗС. Это убивает конкуренцию и ставит отечественных инвесторов в уязвимое положение.

Операторы ЭЗС подчеркивают, что именно местный бизнес стал пионером отрасли. Они просят власти срочно вмешаться в ситуацию, сохранить равные конкурентные условия и провести рабочую встречу с участием чиновников и инвесторов.

Переход на электротранспорт — одно из ключевых направлений борьбы с загрязнением воздуха в Бишкеке. Ранее власти неоднократно заявляли о необходимости поддержки «зеленых» инициатив и бизнеса, однако на практике предприниматели все чаще жалуются на бюрократические препятствия и недобросовестную конкуренцию со стороны госструктур, говорится в открытом письме.

Как ранее сообщали в Министерстве юстиции, в 2023 году кабинет министров инициировал правительственный акселератор «Упрощение получения разрешений на установку электрозарядных станций для электромобилей». При реализации пилотного проекта применили упрощенную процедуру выдачи разрешительных документов, исключили излишние процедуры и объединили некоторые административные нормы. В результате чего все разрешительные документы готовились в течение 40 рабочих дней вместо первоначальных 130.
Материалы по теме
Кыргызстан планирует ежегодно ввозить до 15 тысяч электромобилей
Доля электромобилей в автопарке Кыргызстана составляет менее 1 процента
Электромобили увеличили спрос на электроэнергию в мире на 31,7 процента
Борьба с загрязнением воздуха. Ежедневно в КР завозят более 200 электромобилей
Электромобили в КР от общего количества машин составляют лишь 0,8 процента
Таможенные льготы для электромобилей в КР начнут действовать с 22 января
Льгота на ввоз электромобилей в Кыргызстан начнет действовать с 22 января — ЕЭК
Тарифную льготу на ввоз электромобилей в Кыргызстан в 2026 году предоставил ЕАЭС
Кыргызстан просит ЕЭК о продлении ввозной таможенной льготы на электромобили
Tesla прекратила выпуск электропикапа Cybertruck с заднеприводной модификацией
Популярные новости
Евро и&nbsp;рубль продолжают дешеветь. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;марта Евро и рубль продолжают дешеветь. Курс валют на 16 марта
Рубль упал до&nbsp;минимума года, евро вновь ниже 101&nbsp;сома. Курс валют на&nbsp;13&nbsp;марта Рубль упал до минимума года, евро вновь ниже 101 сома. Курс валют на 13 марта
В&nbsp;КР&nbsp;прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10&nbsp;лет В КР прогнозируется строительный бум, который продлится как минимум 10 лет
Теперь не&nbsp;за&nbsp;гектар, а&nbsp;за&nbsp;кубометр. Сколько будет стоить поливная вода? Теперь не за гектар, а за кубометр. Сколько будет стоить поливная вода?
Бизнес
Forbes KZ: Проект &laquo;Центральная Азия без сирот&raquo; объединил бизнесменов Кыргызстана Forbes KZ: Проект «Центральная Азия без сирот» объединил бизнесменов Кыргызстана
О! предоставляет бесплатный доступ к&nbsp;ChatGPT c&nbsp;2023 года для всех абонентов О! предоставляет бесплатный доступ к ChatGPT c 2023 года для всех абонентов
Доступны государственные льготные кредиты на&nbsp;экологичное отопление Доступны государственные льготные кредиты на экологичное отопление
Впервые в&nbsp;Центральной Азии: карта с&nbsp;Лионелем Месси от&nbsp;Mastercard и&nbsp;MBANK Впервые в Центральной Азии: карта с Лионелем Месси от Mastercard и MBANK
17 марта, вторник
14:28
Комитет одобрил инициативу запрета внесения правок в кодексы более раза в год Комитет одобрил инициативу запрета внесения правок в ко...
14:21
В Кыргызстане упростили подключение к электросетям для бизнеса
14:12
Повышение зарплаты. Медики опасаются, что останутся без доплат за категории
14:10
В мэрии Бишкека объяснили, когда отключат отопление
14:10
Кабмин изменил правила сборов за лицензии недропользователей