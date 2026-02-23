17:27
Техноблог

Доля электромобилей в автопарке Кыргызстана составляет менее 1 процента

По итогам 2025 года в Кыргызстане зарегистрировали 15 тысяч 278 электрокаров, что составило 0,8 процента от общего числа машин. Об этом сообщило Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Тем не менее, по его данным, динамика последних лет демонстрирует кратный рост: если в 2022-м насчитывалось 1 тысяча 113 электромобилей, то к 2025 году их число увеличилось до 9 тысяч 870 единиц.

Всего, по данным на 1 января 2026 года, в Кыргызстане зарегистрировано 1 миллион 909 тысяч 961 транспортное средство. По сравнению с 2024 годом, когда показатель составлял 1 миллион 697,1 тысячи автомобилей, автопарк вырос на 13 процентов.

Структура автопарка по типу топлива:

  • 972 тысячи 252 единицы — бензин (51 процент);

  • 339 тысяч 938 единиц — дизель (18 процентов);

  • 57 тысяч 310 единиц — газ (3 процента);

  • 56 тысяч 997 единиц — газо-бензиновые установки (3 процента);

  • 37 тысяч 295 единиц — гибриды (2 процента).

Параллельно в стране идет процесс обновления парка. Доля автомобилей возрастом до пяти лет достигла 4,5 процента в 2025 году, тогда как годом ранее показатель составлял лишь 1,5 процента.

В рамках «зеленых» инициатив в Бишкеке планируется запуск проекта «Зеленое такси» совместно с Национальным инвестиционным фондом. Стороны согласовывают механизмы реализации. Кроме того, в столице установили более 100 электрозарядных станций.
