Илон Маск получил одобрение акционеров на пакет вознаграждений до $1 триллиона

Акционеры Tesla поддержали крупнейший в истории корпоративный пакет вознаграждений для Илона Маска. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

Пакет может принести бизнесмену до $1 триллиона в виде акций в течение десяти лет. После обязательных выплат его стоимость составит около $878 миллиардов. Выплаты напрямую зависят от планов Илона Маска по созданию автономных автомобилей, сети роботакси и производства гуманоидных роботов.

На собрании в Аустине миллиардер рассказал о своих планах: в апреле следующего года Tesla начнет производство двухместного роботакси Cybercab без руля и представит новый электроспорткар Roadster. Он также заявил о необходимости построить крупный завод для производства ИИ-чипов и возможном сотрудничестве с Intel.

Некоторые инвесторы считают пакет слишком дорогим, но многие уверены, что он поможет удержать Илона Маска в компании и принесет прибыль акционерам. Совет директоров предупредил, что бизнесмен может уйти, если пакет не получит одобрение.

Кроме того, акционеры также переизбрали трех директоров совета и поддержали инвестиции Tesla в стартап Илона Маска по искусственному интеллекту xAI.

«Наши собрания акционеров — это настоящее шоу, а не скучная формальность», — прокомментировал он.