Tesla уступила мировое лидерство в продажах электрокаров китайской компании BYD. Американский производитель электромобилей произвел за 2025 год 1,655 миллиона машин, что на 6,7 процента меньше показателя предыдущего года, а поставил 1,636 миллиона — на 8,6 процента меньше. Такие данные указаны в отчете компании.

Китайский конкурент BYD, продавший в прошлом году 2,26 миллиона автомобилей, теперь стал крупнейшим производителем электромобилей в мире.

В частности, Tesla в прошлом году произвела 1,601 миллиона машин Model 3 и Y, выпуск остальных моделей составил 53 тысяч 900 машин.

Производство электромобилей Tesla по итогам четвертого квартала 2025 года составило 434 тысячи 358 единиц. Это на 5,8 процента меньше в годовом выражении.