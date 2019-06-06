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Техноблог

Самые мощные смартфоны. В рейтинге очередная смена лидера

Фото из интернета. ZTE Nubia Red Magic 3

Разработчики бенчмарка AnTuTu обновили рейтинг самых мощных смартфонов на базе Android по результатам исследований в мае 2019 года. Об этом сообщил портал RG Digital.

Первое место в рейтинге занял игровой аппарат ZTE Nubia Red Magic 3, базирующийся на топовом процессоре Snapdragon 855. Он получил результат в 380 тысяч 921 балл.

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В пятерку мощнейших смартфонов по версии AnTuTu также вошли ZTE Axon 10 Pro (376 тысяч 916 баллов), «прозрачный» Xiaomi Mi9 Explorer Edition (376 тысяч 92 балла), игровой Xiaomi Black Shark 2 (374 тысячи 736 баллов) и обычный Xiaomi Mi9 (372 тысячи 422 балла).

Места с шестого по десятое поделили Meizu 16s, представленный недавно OnePlus 7 Pro, Lenovo Z6 Pro, флагманские Samsung Galaxy S10+ и Galaxy S10.

Необычной особенностью лидера рейтинга стала активная система охлаждения — ZTE Nubia Red Magic 3 оснащен кулером и тепловой трубкой для эффективного отвода тепла от процессора. На AliExpress цены на него стартуют от 34-35 тысяч сомов.
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