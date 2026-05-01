Общество

В Ошской области милиция усилила контроль за отдыхающими у водоемов

В Ошской области сотрудники милиции провели рейд у водоемов с участием экологических служб.

Как сообщили в Ошском областном управлении внутренних дел, сотрудники туристического взвода совместно с представителями областного управления Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора проверили территорию Папанского водохранилища и реку в селе Кичи-Алай.

В ходе рейда отдыхающим и рыбакам разъяснили правила поведения на природе, напомнили о необходимости соблюдать чистоту, а также требования безопасности и правила рыбной ловли.

В ведомстве отметили, что такие мероприятия направлены на предотвращение загрязнения водоемов, сохранение природных ресурсов и обеспечение безопасности в преддверии летнего туристического сезона.

Работа в этом направлении будет продолжена.
