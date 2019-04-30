Nubia Red Magic 3: представлен первый в мире смартфон с вентилятором

Дочерняя компания китайской ZTE выпустила самый геймерский смартфон Nubia Red Magic 3. Об этом сообщил портал @hi-tech.

Для стабильной работы любых приложений создатели предусмотрели все необходимое. Red Magic 3 работает на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 855. Объем оперативной памяти на выбор — 6, 8 или 12 гигабайт. Как и встроенной — 64, 128 и 256 гигабайт. Питает все это аккумулятор объемом 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

За картинку отвечает 6,65-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+. В Red Magic 3 одна основная 48-мегапиксельная камера Sony IMX586 и фронтальная на 16 мегапикселей. Есть сканер отпечатков пальцев.

Главной особенностью Red Magic 3 станет система активного охлаждения с помощью одного вентилятора.

Nubio Red Magic 3 поступит в продажу в Китае 3 мая, позже он появится в США, Канаде, Великобритании и Европе. Смартфон получит четыре модификаций.

Версия на 6/64 гигабайт стоит 2 тысячи 899 юаней (от 29 тысяч сомов), а модель со 128 гигабайтами — 3 тысячи 199 юаней (от 32 тысяч сомов). Обе версии доступны только в черном цвете. Версия на 8/128 гигабайт стоит 3 тысячи 499 юаней (от 35 тысяч сомов).

Модификация на 12/256 гигабайта стоит 4 тысячи 299 юаней ($640, или от 43 тысяч сомов), но она поступит в продажу позже, конкретные сроки пока не назвали.