Nubia Red Magic 3: представлен первый в мире смартфон с вентилятором

Дочерняя компания китайской ZTE выпустила самый геймерский смартфон Nubia Red Magic 3. Об этом сообщил портал @hi-tech.
Для стабильной работы любых приложений создатели предусмотрели все необходимое. Red Magic 3 работает на базе флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 855. Объем оперативной памяти на выбор — 6, 8 или 12 гигабайт. Как и встроенной — 64, 128 и 256 гигабайт. Питает все это аккумулятор объемом 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки.
Главной особенностью Red Magic 3 станет система активного охлаждения с помощью одного вентилятора.
Nubio Red Magic 3 поступит в продажу в Китае 3 мая, позже он появится в США, Канаде, Великобритании и Европе. Смартфон получит четыре модификаций.
Модификация на 12/256 гигабайта стоит 4 тысячи 299 юаней ($640, или от 43 тысяч сомов), но она поступит в продажу позже, конкретные сроки пока не назвали.