Смартфон с лучшим качеством видеозаписи назвали эксперты

На веб-сайте лаборатории DxOMark, специализирующейся на оценке качества фототехники, опубликовали обзор камеры нового флагмана Xiaomi Mi 9.

Эксперты оценили тройную камеру нового устройства в 107 баллов в общем зачете. Показатель складывается из итогов различных тестов: выдержки, цветовой передачи, насыщенности картинки, замера «шумности» снимков в различных условиях освещенности, быстроты автофокуса и прочего.

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Несмотря на выдающиеся возможности фотомодуля, Mi 9 не хватило двух баллов, чтобы сравняться с действующим чемпионом Huawei Mate 20 Pro.

Xiaomi победила в другом — режим видеосъемки набрал в испытаниях 99 баллов, а это абсолютный рекорд. Как инженеры из Поднебесной смогли добиться такого высокого качества записи, остается загадкой. 4K-видео содержит минимальное количество «шума» и держит великолепную стабилизацию во время ходьбы и даже чуть более быстрого передвижения, отметил портал RG Digital.

Старт продаж Mi 9 намечен на время проведения выставки Mobile World Congress — c 25 по 28 февраля. Самая доступная модификация обойдется покупателям в 2 999 юаней, или около 30 тысяч сомов.