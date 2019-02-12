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Техноблог

В новых iPhone XS и XS Max трескается стекло фотокамер

Владельцы iPhone XS и XS Max стали жаловаться на то, что в их гаджетах неожиданно появились трещины на защитном стекле камеры. На официальном форуме Apple опубликовано более 600 таких обращений, сообщил портал RG Digital.

По словам пользователей, изъян они обнаружили случайно. У одного из владельцев смартфона камера треснула через пять дней после покупки. В официальном магазине ему сообщили, что этот тип повреждения не является гарантийным случаем. А в том, что стекло треснуло, виноват сам владелец.

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Авторы сообщений написали, что они обращались с iPhone бережно, никогда не роняли. Многие использовали фирменные силиконовые чехлы от Apple.

«Надеюсь, что компания заменит стекло, иначе это будет мой последний iPhone», — написал один из пользователей.

В Apple пока не отреагировали на жалобы. К слову, с подобной проблемой в 2018 году столкнулись владельцы iPhone X.
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