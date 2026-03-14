Общество

Проблемы со связью. Москвичам предложили ориентироваться по Солнцу и звездам

Москвичам предложили ориентироваться в центре города по Солнцу и звездам при отключениях связи. Об этом сообщили в пресс-службе Московского физико-технического института.

Отмечается, что для этого нужно знать самые яркие навигационные ориентиры.

«Ориентация на Солнце — самый простой и надежный способ понять, где какая сторона света находится. Оно встает на востоке и садится на западе», — заявили в институте.

А в темное время суток можно ориентироваться по Большому ковшу и Малой медведице.

«Ночью главным компасом служит Полярная звезда, которая всегда указывает на север. Вопреки стереотипу эта звезда далеко не самая яркая на нашем небе, и ее сложно увидеть невооруженным глазом в условиях городской засветки. Зато хорошо виден известный астеризм из семи ярких звезд — Большой ковш (часть Большой медведицы). Мысленно проведите линию через две крайние звезды — «стенки» ковша (Дубхе и Мерак) — и продолжите ее вверх на пять таких же отрезков. Тогда вы упретесь в тусклую звезду в Малой медведице. Это и есть Полярная звезда. Таким образом, даже если сама цель не видна, направление на север будет найдено точно», — дали рекомендации в пресс-службе.
