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Техноблог

Apple нашла ряд сбоев и дефектов в MacBook Pro 13 и iPhone X

Компания Apple нашла ряд сбоев и дефектов в ноутбуках MacBook Pro 13 и смартфонах iPhone X. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Согласно размещенному на сайте фирмы заявлению, в некоторых iPhone X могут возникать проблемы с сенсорным экраном из-за выхода из строя компонента дисплея.

Производитель заявил, что смартфоны могут не реагировать на касание и, наоборот, производить действия без касания. Столкнувшиеся с этими проблемами владельцы iPhone X, согласно заявлению компании, могут произвести бесплатную замену дисплея.

Кроме того, Apple заявила о возможной потере данных и сбоях в работе жесткого диска в некоторых MacBook Pro 13, которые проданы с июля 2017-го по июнь 2018-го. Организация рекомендовала владельцам как можно скорее обратиться в сервисные центры Apple для устранения дефектов.
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