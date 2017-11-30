Медаль за отвагу: чем удивили спортсмены Кыргызстана в ноябре

В уходящем месяце прошло несколько чемпионатов мира, подаривших нашим любителям спорта приятные впечатления. Отважные атлеты доказали, что даже в зрелые годы могут приносить стране медали. ИА «24.kg» вспоминает, чем удивляли кыргызстанцы в ноябре.

Лучше не бывает?

Сезон-2017 необычайно успешен для отечественного самбо. Хотя, казалось бы, куда уж успешнее. Каждый год наши самбисты завоевывают по 40-50 медалей на крупнейших международных состязаниях.

В июле на азиатском чемпионате сборная Кыргызстана завоевала 29 наград. В сентябре выиграла 14 медалей на Азиаде. Ну а на чемпионате мира, прошедшем в ноябре, взяла пять наград.

В командном зачете ЧМ в разделе «боевое самбо» кыргызстанцы добились исторического успеха, став вторыми. Опередить их смогли лишь явные фавориты, россияне.

Раимкул уулу Бекназар завоевал «золото» на ЧА, ЧМ и Азиаде. Ни один наш самбист в этом сезоне столько не выиграл. Да и в других видах спорта вряд ли кто-то с ним сравнится. Вот претендент на титул спортсмена года в Кыргызстане. А Федерация самбо заслуживает звание лучшей из тех, кто продвигает неолимпийские виды.



Надежды и тревоги

В сентябре с отечественным футболом случилась одна из самых странных вещей в истории: домашний поединок нашей сборной с командой Мьянмы в рамках отбора на Кубок Азии-2019 отменили. Некоторые фанаты опасались, что кыргызстанцам присудят техническое поражение, и с надеждой попасть в финальную стадию Кубка Азии придется распрощаться. Чем больше времени проходило с тех пор, тем сильнее росло напряжение в рядах болельщиков. И лишь недавно выяснилось, что поединок с Мьянмой все же состоится. Правда, не в Кыргызстане, а на нейтральном поле — 22 марта 2018-го.

Шансы пробиться на Кубок Азии у сборной КР остаются. И они превосходные.

Кроме игры с мьянманцами кыргызстанцам осталось провести в отборочном турнире один поединок — с индийцами. Оба соперника серьезные, но нам по зубам. Главное — не играть с ними спустя рукава, как в ноябрьском поединке со сборной Макао.

Тот оставил двойственные чувства. Здорово, что наших мастеров кожаного мяча наконец «прорвало». В последний раз больше двух мячей за игру они забивали в июне 2015-го. А тут отличились аж четырежды. Увы, защита сыграла плохо, и вместо крупной победы получилась минимальная — 4:3.

Фото afcaasiancup. Эпизод матча между сборными Макао и Кыргызстана

Впадать в эйфорию не стоит: ничего особенного ребята не сделали, лишь одолели одну из слабейших команд мира. Делать это можно и нужно было увереннее. Налицо недооценка соперника, чего уважающие себя и своих болельщиков команды допускать не должны.

Тренеру сборной КР есть над чем поработать. Баланса в игре его подопечных не видно: либо защитники действуют хорошо, а нападающие слабо, либо наоборот. С самоотдачей у некоторых по-прежнему проблемы. Сборные Мьянмы и Индии такого не простят, и тогда прощай, Кубок Азии!

Гостеприимная молодежь

Молодежная сборная Кыргызстана (до 19 лет) тоже боролась за путевку на континентальное первенство. Она победила в двух матчах из четырех, заняла предпоследнее место в группе и не попала в финальную стадию ЧА.

Фото ФФ КР. Эпизод матча между молодежными сборными ОАЭ и Кыргызстана

Это был уже второй отбор на ЧА, проходивший в Бишкеке в 2017-м: в июле здесь бились команды, составленные из игроков до 23 лет. Тогда сборная КР стала в своей группе последней. Что и говорить, не таких результатов ждешь от ребят, играющих в родных стенах. Но есть и позитивный момент: оба турнира прошли на хорошем уровне. Приятно, что к нам приехали команды из более богатых стран, которые бы и сами их без труда провели. Видно, высшие азиатские футбольные чины нашу федерацию уважают. Потому и доверяют ответственные состязания, невзирая на устаревшую, мягко говоря, инфраструктуру.

Эпоха пауэрлифтинга

Пауэрлифтинг бурно развивается в мире. Его продвигают с десяток, а то и больше международных федераций. Такого многообразия версий, правил и их трактовок нет, наверное, ни в одном другом виде спорта. WPC считается одной из самых уважаемых федераций. Победа на ее состязаниях дорогого стоит.

На ЧМ по версии WPC, прошедшем в начале месяца в России, участвовали атлеты из 38 стран.

Сборная КР стала пятой в командном зачете. В ее активе 23 золотые, восемь серебряных и три бронзовые награды. Если учесть, что за нее выступали 17 спортсменов, получается, каждый завоевал в среднем две медали.

Невероятная эффективность! Не припомню, чтобы в каких-то видах спорта кыргызстанцы хоть раз выиграли столько наград на ЧМ.

Одним из лучших в составе сборной был Максим Раевский, победивший в абсолютном зачете среди юниоров. Среди взрослых особенно порадовали Руслан Сахбетов и Любовь Малеева.











Думается, 34 награды для наших пауэрлифтеров не предел. В будущем их ждет еще больше побед. Ввиду доступности этого вида и возросшей в последнее время моды на здоровый образ жизни все больше народу начинает тягать штангу. Молодежь гордо выкладывает в Интернет фотографии из спортзала.

Есть фанаты спорта и среди зрелых людей. Стремясь укрепить иммунитет и отложить старость, они подвергают себя солидным физическим нагрузкам.

У некоторых просыпаются чемпионские амбиции, и они начинают за свой счет ездить на зарубежные турниры. К таким можно отнести миниатюрную Татьяну Полстянову, продемонстрировавшую на ЧМ потрясающую силу воли и духа. Не всякий молодой может похвастать подобным.

Тяжесть в радость

Гиревой спорт — еще один силовой вид, где наши атлеты в мировых лидерах. Правда, он в Кыргызстане не столь массовый, как пауэрлифтинг. На чемпионаты мира, как правило, выезжает небольшая делегация.

Очередной ЧМ состоялся в Сеуле. Участвовали около 650 атлетов из 33 стран, в том числе пять представителей КР. Нурлан Айдаров и Александр Петров в своих категориях завоевали «золото». У Екатерины Стариковой «серебро».

Фото Шамиля Яргаева. Кыргызстанцы на чемпионате мира по гиревому спорту

Интересно, что для Петрова (того самого, что на шабашках выгружает пескоблоки и перебрасывает уголь) это уже третий мировой титул. А ведь ему почти 60. Вот еще пример, когда человек, посвятивший себя спорту, неподвластен времени.

Стабильность — признак мастерства

В 2017 году прошло аж пять чемпионатов мира по борьбе: к турнирам среди взрослых, юниоров, кадетов и ветеранов добавился новый — среди спортсменов до 23 лет. Идея проводить его выглядит в какой-то мере нелепо: многие спортсмены этого возраста участвуют в мировых первенствах среди взрослых. С другой стороны, у перспективной молодежи появляется шанс переходить из юниорской во взрослую категорию более плавно. Ранее это многим не удавалось: блистая среди кадетов и юниоров, они терялись среди элиты. В КР таких примеров масса.

Чемпионат мира среди спортсменов до 23 лет состоялся в ноябре в польском Быдгоще. От КР участвовала небольшая команда из шести человек. Для сравнения, на «взрослом» ЧМ-2017 нашу страну представляли 19 борцов. Результат на обоих турнирах одинаковый: одна бронзовая медаль. В Быдгоще ее завоевал «греко-римлянин» Эсен Асанов.

С учетом данного турнира наши борцы в 2017-м выиграли медали на ЧМ всех возрастных групп. Вряд ли ошибусь, сказав, что такое случилось впервые. Но статистика — одно, а практика — другое. Несмотря на достижения, им есть к чему стремиться.