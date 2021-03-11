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Спорт

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов. Прошли очередные матчи 1/8 финала

Фото © REUTERS/GONZALO FUENTES. Игровой момент матча «Пари Сен-Жермен» — «Барселона»

Французский «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с испанской «Барселоной» в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в следующую стадию турнира. Об этом сообщило РИА Новости.

Первый матч команд в Барселоне завершился со счетом 4:1 в пользу «ПСЖ». В ответной встрече, прошедшей вчера в Париже, зафиксировали ничью — 1:1.

В составе хозяев на 31-й минуте с пенальти отличился Килиан Мбаппе. Ответный гол на 37-й минуте забил лидер «Барселоны» Лионель Месси, он же в добавленное к первому тайму время не реализовал пенальти.

© REUTERS/BERNADETT SZABO
Фото © REUTERS/BERNADETT SZABO. Футболисты «Ливерпуля»
В другом матче английский «Ливерпуль» одержал вторую победу над немецким «РБ Лейпциг».

Первый матч, который состоялся в Будапеште из-за коронавирусных ограничений, завершился победой «Ливерпуля» — 2:0.

В ответной игре, прошедшей вчера также в Будапеште, успех был вновь на стороне английского клуба — 2:0. Голы забили Мохамед Салах (70-я минута) и Садио Мане (74-я).

Расписание матчей и результаты Лиги чемпионов и Лиги Европы можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/186033/
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