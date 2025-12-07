Казахстанские «Кайрат» и «Семей» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Казахстанские клубы «Кайрат» и «Семей» вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов — они пробились в восьмерку сильнейших команд Европы.

Накануне «Кайрат» во втором матче 1/8 финала обыграл бельгийский «Андерлехт» с результатом 5:3. Общий счет — 12:6.

Следующим соперником команды, возможно, станет испанская «Картахена».

Фото пресс-службы ФК «Семей»

«Семей» встретился с польским «Пястом». После неудачного начала игры, когда хозяева забили два мяча, команда сумела перехватить инициативу и переломить ход игры. В итоге — 5:3. Общий счет — 8:6.

Теперь команда из РК встретится с французской командой «Этуаль».

Четвертьфиналы пройдут в два матча в феврале и марте. Победители выйдут в «Финал четырех», который состоится в мае.

Ранее престижная платформа Score 90 включила нападающего из Казахстана Дастана Сатпаева в топ-5 лучших молодых игроков планеты. Он оказался в мировом топе рядом с игроками «Баварии», ПСЖ, «Ливерпуля» и «Атланты».