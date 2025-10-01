Лига чемпионов. «Кайрат» проиграл «Реалу» в Алматы с разгромным счетом 0:5

Казахстанская команда «Кайрат» на домашнем стадионе проиграла «Реал Мадриду» со счету 0:5 в матче Лиги чемпионов.

Первые три гола в ворота «Кайрата» забил Килиан Мбаппе, четвертый гол офомил Эдуард Камавинга. Пятый в компенсированное время забил Браим Диас.

Ворота «Кайрата» защищал 18-летний Шерхан Калмурза, который все-таки смог отбить несколько ударов соперников.

Напомним, что в первом туре Лиги чемпионов «Реал» победил «Марсель» со счетом 2:1, а «Кайрат» уступил «Спортингу» — 1:4.

В следующем туре «Реал» встретится с «Ювентусом» (22 октября), «Кайрат» сыграет с «Пафосом» (21 октября).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдет на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.