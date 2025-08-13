Впервые в истории казахстанский «Кайрат» пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Впервые в своей истории казахстанский «Кайрат» пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Алматинский «Кайрат» (действующий чемпион Казахстана) победил словацкий «Слован» и теперь команда вышла в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

Фото ФК «Кайрат»

Матч прошел в Братиславе. Соперники не уступали друг другу, и лишь однажды был забит гол — игрок «Слована» воспользовался ошибкой защитника «Кайрата».

Основное время встречи в Братиславе завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, но по сумме двух матчей счет сравнялся — 1:1. В дополнительное время голов не было.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Кайрата». Итоговый счет — 4:3 в пользу алматинцев. Теперь клуб сыграет с шотландским «Селтиком» в плей-офф отбора Лиги чемпионов 20 и 26 августа.

