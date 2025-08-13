12:02
USD 87.35
EUR 101.46
RUB 1.10
Спорт

Впервые в истории казахстанский «Кайрат» пробился в плей-офф Лиги чемпионов

Впервые в своей истории казахстанский «Кайрат» пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Алматинский «Кайрат» (действующий чемпион Казахстана) победил словацкий «Слован» и теперь команда вышла в плей-офф квалификации Лиги чемпионов УЕФА.

ФК «Кайрат»
Фото ФК «Кайрат»

Матч прошел в Братиславе. Соперники не уступали друг другу, и лишь однажды был забит гол — игрок «Слована» воспользовался ошибкой защитника «Кайрата».

Основное время встречи в Братиславе завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев, но по сумме двух матчей счет сравнялся — 1:1. В дополнительное время голов не было.

В серии пенальти точнее оказались игроки «Кайрата». Итоговый счет — 4:3 в пользу алматинцев. Теперь клуб сыграет с шотландским «Селтиком» в плей-офф отбора Лиги чемпионов 20 и 26 августа.

Ранее сообщалось, что Узбекистан впервые в истории завоевал путевку на чемпионат мира по футболу.
Ссылка: https://24.kg/sport/339390/
просмотров: 409
Версия для печати
Материалы по теме
Лига вызова Азии по футболу. Команды из Кыргызстана вышли в групповой этап
В Польше по делу о шпионаже арестован помощник военного атташе Казахстана
От визы в Словакию освободят владельцев дипломатических и служебных паспортов
Кыргызстан и Узбекистан направят в Казахстан 600 миллионов кубометров воды
В Казахстане впервые оштрафовали чиновника за размещение ложной информации
Казахстан поможет в подготовке кадров для Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана
Отбор на Кубок Азии (U 20). Футболистки из Кыргызстана проиграли Гонконгу
В 200 километрах от границы Кыргызстана начнется строительство АЭС
Инвестиции из Казахстана в КР составили $113 миллионов в 2024 году — это рекорд
Казахстан увеличил экспорт зерна и муки в Кыргызстан в 2,5 раза
Популярные новости
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол успешно перенес операцию на&nbsp;спине Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол успешно перенес операцию на спине
Жоламан Шаршенбеков рассказал поклонникам, чем занимался после Олимпиады Жоламан Шаршенбеков рассказал поклонникам, чем занимался после Олимпиады
Адылбек Касымалиев поздравил Дениса Петрашова с&nbsp;бронзой на&nbsp;чемпионате мира Адылбек Касымалиев поздравил Дениса Петрашова с бронзой на чемпионате мира
Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на&nbsp;молодежном чемпионате Азии Кыргызстанец Усман Капаров завоевал бронзу на молодежном чемпионате Азии
Бизнес
Оставайтесь на&nbsp;связи за&nbsp;границей с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;MEGA Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
MEGA яркое лето: Hawaii Party на&nbsp;Иссык-Куле MEGA яркое лето: Hawaii Party на Иссык-Куле
Принимайте оплату без комиссий вместе с&nbsp;&laquo;Оптима Банком&raquo; Принимайте оплату без комиссий вместе с «Оптима Банком»
Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в&nbsp;Кыргызстане Kia Kyrgyzstan объявляет старт продаж нового седана Kia Soluto в Кыргызстане
13 августа, среда
11:49
Вмененное и аннуитетное страхование инициирует Минэкономики: что это и зачем Вмененное и аннуитетное страхование инициирует Минэконо...
11:39
Кыргызстан и Афганистан укрепляют торгово-экономические связи
11:36
Завод «Ак-Сай Цемент» в Ошской области передан государству
11:35
Оставайтесь на связи за границей с выгодным роумингом от MEGA
11:34
Российский альпинист скончался после покорения пика Победы в Кыргызстане