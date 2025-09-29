09:59
Спорт

В Алматы фанаты устроили массовую встречу с «Реал Мадридом»

В Алматы тысячи болельщиков собрались, чтобы встретить футболистов мадридского «Реала», прибывших на матч Лиги чемпионов против «Кайрата».

У отеля, где разместилась испанская команда, с самого утра дежурили фанаты с флагами, шарфами и плакатами. Многие скандировали имена любимого клуба и игроков.

Для обеспечения порядка полиция выставила усиленные кордоны. В охране участвовали в том числе подразделения конной полиции. Движение на прилегающих улицах было частично ограничено.

По данным МВД Казахстана, к обеспечению безопасности в городе привлекли более 2,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Матч между «Кайратом» и «Реал Мадридом» состоится 30 сентября. Ожидается приезд около тысячи болельщиков из Испании.

