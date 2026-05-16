Юная кыргызстанка завоевала серебро юношеского чемпионата Азии по боксу

Юная кыргызстанка Малика Молдогазиева завоевала серебро юношеского чемпионата Азии по боксу в Узбекистане. Турнир по версии World Boxing среди спортсменов не старше 15 лет завершился в Ташкенте.

Наша спортсменка выступала в весовой категории до 35 килограммов. В полуфинале она провела бой с соперницей из Индии Джией Джией и смогла победить раздельным решением со счетом 3:2.

В финальном поединке Малика Молдогазиева уступила спортсменке из Узбекистана Сарвиноз Зоировой и заняла второе место, завоевав серебро.