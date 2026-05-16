11:37
USD 87.45
EUR 101.73
RUB 1.19
Спорт

Юная кыргызстанка завоевала серебро юношеского чемпионата Азии по боксу

Юная кыргызстанка Малика Молдогазиева завоевала серебро юношеского чемпионата Азии по боксу в Узбекистане. Турнир по версии World Boxing среди спортсменов не старше 15 лет завершился в Ташкенте.

СМИ
Фото СМИ. Малика Молдогазиева завоевала серебро юношеского чемпионата Азии по боксу в Узбекистане

Наша спортсменка выступала в весовой категории до 35 килограммов. В полуфинале она провела бой с соперницей из Индии Джией Джией и смогла победить раздельным решением со счетом 3:2.

В финальном поединке Малика Молдогазиева уступила спортсменке из Узбекистана Сарвиноз Зоировой и заняла второе место, завоевав серебро. 
Ссылка: https://24.kg/sport/374070/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по версии WBC Asia
Анвар Ходжиев завоевал бронзу Кубка мира по боксу в Бразилии
Кубок мира по боксу. Кыргызстанец Анвар Ходжиев вышел в полуфинал
Кубок мира по боксу. Мунарбек Сейитбек уулу не смог выйти в полуфинал
Кубок мира по боксу. Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу начал турнир с победы
Ихтияр Нишонов в Турции завоевал золото международного турнира по боксу
Кыргызстанец Мунарбек Сейитбек уулу выиграл турнир в Стамбуле
Боксер из Кыргызстана Омар Ливаза завоевал бронзу на турнире в Турции
Мунарбек Сейитбек уулу вышел в полуфинал боксерского турнира в Стамбуле
Три кыргызстанца вошли в обновленный мировой рейтинг по версии World Boxing
Популярные новости
Айпери Медет кызы потеряла лидерство в&nbsp;мировом рейтинге UWW Айпери Медет кызы потеряла лидерство в мировом рейтинге UWW
Кыргызстанцы готовят фан-встречи на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;футболу в&nbsp;США Кыргызстанцы готовят фан-встречи на чемпионате мира по футболу в США
Главой Национального олимпийского комитета Кыргызстана стал Айваз Оморканов Главой Национального олимпийского комитета Кыргызстана стал Айваз Оморканов
FIFA взорвала фанатов составом шоу финала ЧМ&nbsp;&mdash; на&nbsp;сцене Мадонна, Шакира и&nbsp;BTS FIFA взорвала фанатов составом шоу финала ЧМ — на сцене Мадонна, Шакира и BTS
Бизнес
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold ABank запускает новую исламскую платежную карту Visa Gold
&laquo;МПЦ&raquo; (&laquo;Элкарт&raquo;) провел интеллектуальную игру &laquo;Мозгобойня&raquo; для работников банков «МПЦ» («Элкарт») провел интеллектуальную игру «Мозгобойня» для работников банков
16 мая, суббота
11:34
Пилот по созданию пчеловодческого хозяйства запустят в Алайском районе Пилот по созданию пчеловодческого хозяйства запустят в ...
11:19
На развитие ирригации в Кыргызстане привлекут $193 миллиона
11:17
Кабмин передал поставки топлива госкомпаниям одному оператору
11:16
Дональд Трамп объявил о ликвидации «самого активного террориста в мире»
11:05
Конгрессмены США подарили депутатам Госдумы носки с изображением Дональда Трампа