Лига чемпионов УЕФА: казахстанский «Кайрат» сыграет с «Реалом» в Алматы

В Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу сезона 2025/2026. Он будет проводится во второй раз, а все 36 участников турнира сыграют по восемь матчей.

Напомним, в Лиге чемпионов теперь используется так называемая швейцарская система, где все команды-участники находятся в единой турнирной таблице.

Финал пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.

Кто участвует в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА:

«Ливерпуль», лондонский «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Ньюкасл Юнайтед» (все — Англия), «Наполи», «Интер», «Аталанта», «Ювентус» (все — Италия), «Барселона», мадридский «Реал», мадридский «Атлетико», «Атлетик» из Бильбао, «Вильярреал» (все — Испания), «Бавария», «Байер», «Айнтрахт», «Боруссия» из Дортмунда (все — Германия), «ПСЖ», «Марсель», «Монако» (все — Франция), ПСВ, «Аякс» (Нидерланды), «Спортинг» (Португалия), «Юнион» (Бельгия), «Галатасарай» (Турция), «Славия» (Чехия), «Олимпиакос» (Греция), «Кайрат» (Казахстан), «Буде-Глимт» (Норвегия), «Пафос» (Кипр), «Карабах» (Азербайджан), «Брюгге» (Бельгия), «Копенгаген» (Дания), «Бенфика» (Португалия).

Фото УЕФА. Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» вышел в основной этап Лиги чемпионов

Казахстанский «Кайрат» по итогам жеребьевки встретиться на поле с командой мадридского «Реала». Встреча между казахстанским и испанским клубами пройдет в Алматы.

В основном раунде «Кайрат» проведет восемь матчей: четыре — дома, четыре — в гостях.

Соперники «Кайрата» на общем этапе Лиги Чемпионов сезона-2025/2026:

«Реал» (дома), «Интер», «Брюгге» (дома), «Арсенал», «Олимпиакос» (дома), «Спортинг», «Пафос» (дома), «Копенгаген».

Напомним, впервые в истории «Кайрат» сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. 26 августа на стадионе «Центральный» в Алматы состоялся ответный матч «Кайрата» против «Селтика» из Глазго (Шотландия). Встреча прошла в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 0:0. Во второй игре, закончившейся также нулевой ничьей, все решила серия пенальти.