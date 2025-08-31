Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу билетов на матч с «Реалом»

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» выступил с официальным заявлением в связи с распространяемой в Сети информацией о продаже билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала».

Фото из архива. Впервые в истории «Кайрат» сыграет в основном этапе Лиги чемпионов

В ФК сообщили, что распространяемые в социальных сетях сведения о продаже или о бронировании билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» — «Реал Мадрид» являются ложными и вводящими в заблуждение.

Единственными официальными источниками информации о билетах являются сайт клуба и официальные аккаунты ФК «Кайрат» в социальных сетях.

«На данный момент даты начала продажи билетов и ценовая политика еще не определены. Настоятельно просим болельщиков не доверять сторонним объявлениям и не совершать покупки через неофициальные каналы», — заявили в клубе.

Местные СМИ ранее сообщили, что на некоторых агрегаторах появляется информация о продаже билетов на матч. Это мошенники.

Напомним, в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу сезона-2025/2026. В Лиге чемпионов теперь используется так называемая швейцарская система, где все команды-участницы находятся в единой турнирной таблице.

«Кайрат» по итогам жеребьевки встретится на поле с мадридским «Реалом». Встреча между казахстанским и испанским клубами пройдет в Алматы.

В основном раунде «Кайрат» проведет восемь матчей: четыре — дома, четыре — в гостях.

Соперники «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«Реал» (дома), «Интер», «Брюгге» (дома), «Арсенал», «Олимпиакос» (дома), «Спортинг», «Пафос» (дома), «Копенгаген».

Впервые в истории казахстанский клуб сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. 26 августа на стадионе «Центральный» в Алматы состоялся ответный матч «Кайрата» против «Селтика» из Глазго (Шотландия). Встреча прошла в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 0:0. Во второй игре, закончившейся также нулевой ничьей, все решила серия пенальти.