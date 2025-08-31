13:46
USD 87.39
EUR 102.05
RUB 1.09
Спорт

Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу билетов на матч с «Реалом»

Казахстанский футбольный клуб «Кайрат» выступил с официальным заявлением в связи с распространяемой в Сети информацией о продаже билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала».

из архива
Фото из архива. Впервые в истории «Кайрат» сыграет в основном этапе Лиги чемпионов

В ФК сообщили, что распространяемые в социальных сетях сведения о продаже или о бронировании билетов на матч Лиги чемпионов УЕФА «Кайрат» — «Реал Мадрид» являются ложными и вводящими в заблуждение.

Единственными официальными источниками информации о билетах являются сайт клуба и официальные аккаунты ФК «Кайрат» в социальных сетях.

«На данный момент даты начала продажи билетов и ценовая политика еще не определены. Настоятельно просим болельщиков не доверять сторонним объявлениям и не совершать покупки через неофициальные каналы», — заявили в клубе.

Местные СМИ ранее сообщили, что на некоторых агрегаторах появляется информация о продаже билетов на матч. Это мошенники.

Напомним, в Монако прошла жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу сезона-2025/2026. В Лиге чемпионов теперь используется так называемая швейцарская система, где все команды-участницы находятся в единой турнирной таблице.

«Кайрат» по итогам жеребьевки встретится на поле с мадридским «Реалом». Встреча между казахстанским и испанским клубами пройдет в Алматы.

В основном раунде «Кайрат» проведет восемь матчей: четыре — дома, четыре — в гостях.

Соперники «Кайрата» на общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/2026:

«Реал» (дома), «Интер», «Брюгге» (дома), «Арсенал», «Олимпиакос» (дома), «Спортинг», «Пафос» (дома), «Копенгаген».

Впервые в истории казахстанский клуб сыграет в основном этапе Лиги чемпионов. 26 августа на стадионе «Центральный» в Алматы состоялся ответный матч «Кайрата» против «Селтика» из Глазго (Шотландия). Встреча прошла в рамках плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Первый матч завершился со счетом 0:0. Во второй игре, закончившейся также нулевой ничьей, все решила серия пенальти.
Ссылка: https://24.kg/sport/341655/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
В Перми мошенники выдавали себя за кыргызстанцев, чтобы открыть в банке счета
Лига чемпионов УЕФА: казахстанский «Кайрат» сыграет с «Реалом» в Алматы
Осторожно, мошенники! Таможня предупреждает о создании липового Telegram-канала
Подозреваемого в серии мошенничеств задержали в Чуйской области
О мошенниках, рассылающих фейковые сообщения, предупредило Минприроды КР
Впервые в истории казахстанский «Кайрат» пробился в плей-офф Лиги чемпионов
Дженнифер Лопес в Алматы — от давки до сверчка на шее
Внимание! Неизвестная женщина обзванивает кыргызстанцев от имени Минэкономики
МВД предупреждает: в интернете появились фейковые видео с участием милиционеров
Борьба с засухой в Алматы — газоны красят в зеленый цвет
Популярные новости
Следующий бой кыргызстанки Валентины Шевченко может состояться с&nbsp;Вейли Жанг Следующий бой кыргызстанки Валентины Шевченко может состояться с Вейли Жанг
В&nbsp;Чолпон-Ате открыли первый монотипный яхтенный флот В Чолпон-Ате открыли первый монотипный яхтенный флот
CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу сыграла вничью с&nbsp;Туркменистаном CAFA Nations Cup. Сборная Кыргызстана по футболу сыграла вничью с Туркменистаном
Футбол: Кыргызстан откроет турнир CAFA матчем с&nbsp;Туркменистаном в&nbsp;Ташкенте Футбол: Кыргызстан откроет турнир CAFA матчем с Туркменистаном в Ташкенте
Бизнес
Жители соседних домов поблагодарили N-Group за&nbsp;оперативную работу Жители соседних домов поблагодарили N-Group за оперативную работу
KOICA провела семинар на&nbsp;тему &laquo;Умное сельское хозяйство и&nbsp;изменение климата&raquo; KOICA провела семинар на тему «Умное сельское хозяйство и изменение климата»
MegaPay удваивает кешбэк в&nbsp;честь Дня независимости Кыргызстана MegaPay удваивает кешбэк в честь Дня независимости Кыргызстана
&laquo;Элдик Банку&raquo; присвоен кредитный рейтинг &laquo;B+&raquo; от&nbsp;S&amp;P Global Ratings «Элдик Банку» присвоен кредитный рейтинг «B+» от S&P Global Ratings
31 августа, воскресенье
13:32
Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу билетов на матч с «Реалом» Осторожно, мошенники! «Кайрат» опровергает продажу биле...
13:26
Садыр Жапаров провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
13:00
От Au-pair до медсестры в психиатрии: путь Назик Акматовой в Германии
12:39
На границе между таджикскими пограничниками и «Талибаном» произошла перестрелка
11:50
День независимости в Джалал-Абаде. Люди оставили на площади тонны мусора