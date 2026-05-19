Спорт

Бои без правил: Кыргызстан хотят вывести в число ведущих стран

Председатель ГКНБ КР Жумгалбек Шабданбеков встретился с отечественными бойцами смешанных единоборств. Одновременно он является президентом Ассоциации ММА.

По данным пресс-центра ГКНБ, Шабданбеков выразил благодарность спортсменам за высокий профессионализм, достойное представление Кыргызской Республики на международной арене и значительный вклад в развитие индустрии ММА.

«Было отмечено, что отечественные бойцы демонстрируют высокий уровень подготовки и с каждым годом укрепляют авторитет кыргызского спорта на мировой арене. Отдельное внимание в ходе встречи было уделено вопросам дальнейшего системного развития ММА в стране», — говорится в сообщении.

По словам президента Ассоциации ММА, основной задачей является переход от стихийного развития к системному подходу, предусматривающему проведение санкционированных турниров с соблюдением всех требований безопасности, внедрение единых правил и стандартов, обеспечение прозрачности в организации соревнований, а также защиту интересов спортсменов, тренеров и инвесторов.

Отмечается, что Ассоциация ММА ставит перед собой задачу вывести КР в число ведущих стран в сфере ММА.

В апреле этого года сообщалось о создании в Кыргызстане Ассоциации смешанных единоборств (ММА). Ее президентом избран глава ГКНБ Жумгалбек Шабданбеков.

Предыдущий председатель Госкомитета Камчыбек Ташиев выступал за прекращение проведения боев без правил в Кыргызстане, отмечая их негативное влияние на молодежь и общество в целом. «Бои без правил — это не спорт, а вид драки. Такие соревнования формируют у молодежи ложное убеждение, что успеха можно добиться силой и агрессией. Нам нужно воспитывать поколение, которое делает ставку на образование и науку», — говорил Ташиев.
