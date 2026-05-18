Двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев завоевал золото для сборной КР

Фото Федерации борьбы КР. Награждение

Борец вольного стиля из Кыргызстана Малик Шаваев выиграл международный турнир памяти Али Алиева, который прошел в городе Каспийске (Россия) 15-18 мая. Об этом сообщает Федерация борьбы КР.

В весовой категории до 86 килограммов он одержал пять побед и завоевал золотую медаль.

Напомним, двукратный чемпион России по борьбе Малик Шаваев с конца 2025 года выступает за Кыргызстан. 

В декабре он выиграл чемпионат Кыргызстана, одолев в финале лидера сборной в весовой категории до 86 килограммов Мухаммада Абдуллаева.
