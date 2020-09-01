17:07
USD 78.47
EUR 93.47
RUB 1.05
Спорт

От Алтая до Парижа. Как кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу

из личного архива
Фото из личного архива. Чемпион мира по тогуз-коргоолу Марлис Дуулатбеков

Марлис Дуулатбеков — один из лидеров сборной Кыргызстана по тогуз-коргоолу. Попал в нее в 2018-м и через год стал чемпионом мира. Брал медали в Казахстане, Монголии, Польше, Турции, Франции и Чехии. Этой осенью собирался на IV Всемирные игры кочевников.

За счет чего он победил знаменитых казахстанцев, как тогуз-коргоол помогает ему в жизни и в каких странах дальнего зарубежья освоили исконно кыргызскую игру, 19-летний уроженец Чаткальского района рассказал 24.kg.

Федерации тогуз-коргоола КР
Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (в центре) на интеллектуальной Олимпиаде. Чехия, 2019 год

Желание и терпение

— Чем вас привлек тогуз-коргоол?

— Духом соперничества. В школе был кружок. В пятом классе мы с друзьями часто проводили там время, выясняя, кто лучше. Я обычно побеждал, и как-то само собой вышло, что начал заниматься профессионально. Один из моих первых крупных турниров — молодежный чемпионат Азии — 2016 на Алтае. Представляю столичную школу национальных видов спорта и народных игр.

В тогуз-коргооле три дисциплины. Больше всего люблю «блиц». На матч спортсмену дают семь минут. Некоторые соображать не успевают. А у меня получается.

— Со стороны этот вид спорта кажется непонятным. Быстро им овладели?

— Разобраться в правилах можно за 10 минут. Но развивать навыки тяжело. Нужны большое желание и терпение.

Раньше я тренировался с понедельника по пятницу по шесть часов в сутки. По субботам, чтобы быть в тонусе и выдерживать долгие поединки, играл с одноклубниками в футбол и настольный теннис. С марта из-за карантина тренируюсь по интернету. Участвую в дружеских онлайн-турнирах.

— Опыт из тогуз-коргоола пригождается в жизни?

— Постоянно. Прежде чем что-нибудь сказать или сделать, хорошо все обдумываю.

В сердце Европы

— Вы посетили с десяток государств. Где больше всего понравилось?

— В Чехии. Там чистый воздух, красивая природа и приятная аура.

— Есть принципиальные противники?

— Казахстанец Азамат Кайдаров. Я обыграл его на Кубке Назарбаева и турнире на Иссык-Куле. Он одолел меня на чемпионате Азии. Последний раз встречались в феврале во Франции в финале открытого чемпионата Европы. Я уступил и занял второе место. Счет — 2:2. Хочу вновь выйти вперед.

— На всех турнирах по-прежнему доминируют кыргызстанцы и казахстанцы или сильные спортсмены появились где-то еще?

— В той же Чехии. Там ежегодно проводят интеллектуальную Олимпиаду, и это дает плоды. Я участвовал дважды: в 2017-м в призеры не попал, а в 2019 году победил среди молодежи.

Сильны монголы.

Федерации тогуз-коргоола КР
Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (сверху в центре) на турнире во Франции. Февраль 2020 года

На подъеме

— Помните свой самый трудный матч?

— С Анарбеком Джамакеевым во втором туре прошлогоднего чемпионата мира. Перед соревнованиями мы делаем домашние заготовки. Обдумываем тактику: дебюты, ходы и нестандартные решения. В начале Джамакеев использовал одну из своих заготовок и завладел преимуществом. Но я все равно победил.

У нас очень мощная сборная. Кроме Анарбека, выделю Сыргак уулу Сырттана, Муратали Исмоилова, Бексултана Нишанбаева и Кубанычбека Ибрагимова.

из архива 24.kg
Фото из архива 24.kg. Марлис Дуулатбеков (слева) и Анарбек Джамакеев на одном из турниров

— Чем еще запомнился ЧМ-2019?

— Это был мой дебютный ЧМ. Выступал в двух дисциплинах. В «классике» занял четвертое место, проиграв обладателю бронзы по дополнительным показателям.

На турнире по «блицу» одолел двух чемпионов мира из Казахстана Хакимжана Елеусинова и Галымжана Темирбаева. В матче с первым использовал домашнюю заготовку. Второго обыграл за счет более резвого мышления. Набрал 6,5 очка из 7 возможных и стал чемпионом.

из личного архива
Фото из личного архива. Марлис Дуулатбеков (третий слева) на чемпионате мира. Турция, 2019 год

— Как отмечали победу?

— После заключительного тура подошел к команде, и мы вместе ликовали. Мой тренер Бектур Тинибеков был рефери. На радостях оставил судейский стол и прибежал к нам. Победу я посвятил ему. Сейчас в Кыргызстане два чемпиона мира — я и Кубанычбек Ибрагимов. Оба ученики Тинибекова.

В аэропорту меня встречали родственники, друзья и спортсмены — человек 30. Все были счастливы.

— После этого в жизни что-то изменилось?

— Это был важный для меня год: надо было хорошо окончить школу и поступить в вуз. Благодаря победе я был на эмоциональном подъеме, и все далось легко. Поступил в КГЮА на адвокатуру.

В конце 2019-го Федерация тогуз-коргоола КР назвала меня лучшим спортсменом года.

Федерации тогуз-коргоола КР
Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (второй справа) на награждении лучшего спортсмена 2019 года

Хозяин положения

— К чему теперь стремитесь?

— Стать чемпионом мира по «классике» и победить на IV Всемирных играх кочевников.

В предыдущих ВИК как спортсмен не участвовал. Ездил на третьи игры спарринг-партнером Айзады Бактыбековой.

Весной в рамках отбора на IV Игры кочевников планировал выступить на соревнованиях по тогуз-коргоолу и африканской игре овари. Из-за карантина их отменили.

Федерации тогуз-коргоола КР
Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (слева) на интеллектуальной Олимпиаде. Чехия, 2019 год

— От кого узнали об овари?

— От директора нашей спортшколы Камчыбека Касымова. В 2018-м овари включили в программу ВИК, и он хотел, чтобы хозяева состязаний ничем не уступали гостям. Мне овари нравится. На тогуз-коргоол, правда, эта игра не похожа. Она быстрее и проще, в ней другая тактика. Год назад я стал вторым на турнире по овари в Польше.

У тогуз-коргоола и овари есть родственник — турецкая мангала. Для меня она еще легче. В 2019-м, кроме чемпионата мира по тогуз-коргоолу, в Турции провели ЧМ по мангале. Я взял бронзу.

из личного архива
Фото из личного архива. Марлис Дуулатбеков на одном из турниров

По бразильской системе

— У вас есть кумир?

— Бразильский футболист Кака. В детстве он был худеньким, и на первых тренировках многие над ним смеялись. Он не сдавался и сам себя мотивировал. Являясь полузащитником, становился лучшим бомбардиром. Ему вручили «Золотой мяч».

— А вас кто мотивирует?

— Тренер и партнеры по команде. Мы все дружны.

Федерации тогуз-коргоола КР
Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (пятый справа) и другие кыргызстанцы на чемпионате мира. Турция, 2019 год

По совету Бектура Тинибекова в той же школе, где сам учился, с прошлого года тренирую детей. Среди них много талантов. Один в своей возрастной группе уже стал чемпионом Бишкека и Кыргызстана.

— О чем мечтаете?

— Получить высшее образование и преуспеть в своей профессии.
Ссылка: https://24.kg/sport/163635/
просмотров: 324
Версия для печати
Материалы по теме
Из Европы с медалями. История восходящей звезды тогуз-коргоола
Кыргызстанцы выиграли пять медалей на турнире по тогуз-коргоолу во Франции
Кыргызстанец завоевал две медали на турнире по интеллектуальным играм в Турции
В Бишкеке провели крупный турнир по логическим играм памяти Чингиза Айтматова
В Федерации тогуз-коргоола Кыргызстана назвали лучших спортсменов года
Кыргызстанец завоевал серебро на турнире по тогуз-коргоолу в Алматы
В Кыргызстане определились чемпионы по тогуз-коргоолу
Кыргызстанец выиграл бронзу на международном турнире по тогуз-коргоолу
Кыргызстанец победил на международном турнире по тогуз-коргоолу
Анарбек Джамакеев: Ради тогуз-коргоола пожертвовал карьерой футболиста и банкира
Популярные новости
В&nbsp;честь Дня независимости кыргызстанец поднял груз весом в&nbsp;31&nbsp;тонну В честь Дня независимости кыргызстанец поднял груз весом в 31 тонну
Кыргызстанец выиграл профессиональный бой по&nbsp;бирманскому боксу в&nbsp;Мьянме Кыргызстанец выиграл профессиональный бой по бирманскому боксу в Мьянме
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;велопробеге здоровья приняли участие более 300 человек В Бишкеке в велопробеге здоровья приняли участие более 300 человек
Спортивный календарь. О&nbsp;важных соревнованиях с&nbsp;участием кыргызстанцев Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Бизнес
Сердечно-сосудистые заболевания и&nbsp;COVID-19 Сердечно-сосудистые заболевания и COVID-19
Внимание! &laquo;ЭлМектеп&raquo;&nbsp;&mdash; удобный электронный дневник для школьников в&nbsp;сети&nbsp;О! Внимание! «ЭлМектеп» — удобный электронный дневник для школьников в сети О!
&laquo;Оптима Банк&raquo;: Минимальная комиссия за&nbsp;обналичивание снижена в&nbsp;5&nbsp;раз «Оптима Банк»: Минимальная комиссия за обналичивание снижена в 5 раз
Бесконтактная оплата картой со&nbsp;смартфона доступна в&nbsp;Кыргызстане Бесконтактная оплата картой со смартфона доступна в Кыргызстане
1 сентября, вторник
16:57
Выборы-2020. Активист вновь требует отставки главы ЦИК Нуржан Шайлдабековой Выборы-2020. Активист вновь требует отставки главы ЦИК...
16:31
Выборы-2020. Около суда поскандалили кандидаты от «Кыргызстана» и «Ата Мекена»
16:30
Дистанционное обучение. Обеспечены ли ученики необходимой техникой (опрос)
16:16
В Бишкеке открылся Молодежный дом для выпускников детских домов. Нужна помощь
16:12
Сердечно-сосудистые заболевания и COVID-19