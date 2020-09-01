От Алтая до Парижа. Как кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу

Фото из личного архива. Чемпион мира по тогуз-коргоолу Марлис Дуулатбеков

Марлис Дуулатбеков — один из лидеров сборной Кыргызстана по тогуз-коргоолу. Попал в нее в 2018-м и через год стал чемпионом мира. Брал медали в Казахстане, Монголии, Польше, Турции, Франции и Чехии. Этой осенью собирался на IV Всемирные игры кочевников.

За счет чего он победил знаменитых казахстанцев, как тогуз-коргоол помогает ему в жизни и в каких странах дальнего зарубежья освоили исконно кыргызскую игру, 19-летний уроженец Чаткальского района рассказал 24.kg.

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (в центре) на интеллектуальной Олимпиаде. Чехия, 2019 год

Желание и терпение

— Чем вас привлек тогуз-коргоол?

— Духом соперничества. В школе был кружок. В пятом классе мы с друзьями часто проводили там время, выясняя, кто лучше. Я обычно побеждал, и как-то само собой вышло, что начал заниматься профессионально. Один из моих первых крупных турниров — молодежный чемпионат Азии — 2016 на Алтае. Представляю столичную школу национальных видов спорта и народных игр.

В тогуз-коргооле три дисциплины. Больше всего люблю «блиц». На матч спортсмену дают семь минут. Некоторые соображать не успевают. А у меня получается.

— Со стороны этот вид спорта кажется непонятным. Быстро им овладели?

— Разобраться в правилах можно за 10 минут. Но развивать навыки тяжело. Нужны большое желание и терпение.

Раньше я тренировался с понедельника по пятницу по шесть часов в сутки. По субботам, чтобы быть в тонусе и выдерживать долгие поединки, играл с одноклубниками в футбол и настольный теннис. С марта из-за карантина тренируюсь по интернету. Участвую в дружеских онлайн-турнирах.

— Опыт из тогуз-коргоола пригождается в жизни?

— Постоянно. Прежде чем что-нибудь сказать или сделать, хорошо все обдумываю.

В сердце Европы

— Вы посетили с десяток государств. Где больше всего понравилось?

— В Чехии. Там чистый воздух, красивая природа и приятная аура.

— Есть принципиальные противники?

— Казахстанец Азамат Кайдаров. Я обыграл его на Кубке Назарбаева и турнире на Иссык-Куле. Он одолел меня на чемпионате Азии. Последний раз встречались в феврале во Франции в финале открытого чемпионата Европы. Я уступил и занял второе место. Счет — 2:2. Хочу вновь выйти вперед.

— На всех турнирах по-прежнему доминируют кыргызстанцы и казахстанцы или сильные спортсмены появились где-то еще?

— В той же Чехии. Там ежегодно проводят интеллектуальную Олимпиаду, и это дает плоды. Я участвовал дважды: в 2017-м в призеры не попал, а в 2019 году победил среди молодежи.

Сильны монголы.

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (сверху в центре) на турнире во Франции. Февраль 2020 года

На подъеме

— Помните свой самый трудный матч?

— С Анарбеком Джамакеевым во втором туре прошлогоднего чемпионата мира. Перед соревнованиями мы делаем домашние заготовки. Обдумываем тактику: дебюты, ходы и нестандартные решения. В начале Джамакеев использовал одну из своих заготовок и завладел преимуществом. Но я все равно победил.

У нас очень мощная сборная. Кроме Анарбека, выделю Сыргак уулу Сырттана, Муратали Исмоилова, Бексултана Нишанбаева и Кубанычбека Ибрагимова.

Фото из архива 24.kg. Марлис Дуулатбеков (слева) и Анарбек Джамакеев на одном из турниров

— Чем еще запомнился ЧМ-2019?

— Это был мой дебютный ЧМ. Выступал в двух дисциплинах. В «классике» занял четвертое место, проиграв обладателю бронзы по дополнительным показателям.

На турнире по «блицу» одолел двух чемпионов мира из Казахстана Хакимжана Елеусинова и Галымжана Темирбаева. В матче с первым использовал домашнюю заготовку. Второго обыграл за счет более резвого мышления. Набрал 6,5 очка из 7 возможных и стал чемпионом.

Фото из личного архива. Марлис Дуулатбеков (третий слева) на чемпионате мира. Турция, 2019 год

— Как отмечали победу?

— После заключительного тура подошел к команде, и мы вместе ликовали. Мой тренер Бектур Тинибеков был рефери. На радостях оставил судейский стол и прибежал к нам. Победу я посвятил ему. Сейчас в Кыргызстане два чемпиона мира — я и Кубанычбек Ибрагимов. Оба ученики Тинибекова.

В аэропорту меня встречали родственники, друзья и спортсмены — человек 30. Все были счастливы.

— После этого в жизни что-то изменилось?

— Это был важный для меня год: надо было хорошо окончить школу и поступить в вуз. Благодаря победе я был на эмоциональном подъеме, и все далось легко. Поступил в КГЮА на адвокатуру.

В конце 2019-го Федерация тогуз-коргоола КР назвала меня лучшим спортсменом года.

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (второй справа) на награждении лучшего спортсмена 2019 года

Хозяин положения

— К чему теперь стремитесь?

— Стать чемпионом мира по «классике» и победить на IV Всемирных играх кочевников.

В предыдущих ВИК как спортсмен не участвовал. Ездил на третьи игры спарринг-партнером Айзады Бактыбековой.

Весной в рамках отбора на IV Игры кочевников планировал выступить на соревнованиях по тогуз-коргоолу и африканской игре овари. Из-за карантина их отменили.

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (слева) на интеллектуальной Олимпиаде. Чехия, 2019 год

— От кого узнали об овари?

— От директора нашей спортшколы Камчыбека Касымова. В 2018-м овари включили в программу ВИК, и он хотел, чтобы хозяева состязаний ничем не уступали гостям. Мне овари нравится. На тогуз-коргоол, правда, эта игра не похожа. Она быстрее и проще, в ней другая тактика. Год назад я стал вторым на турнире по овари в Польше.

У тогуз-коргоола и овари есть родственник — турецкая мангала. Для меня она еще легче. В 2019-м, кроме чемпионата мира по тогуз-коргоолу, в Турции провели ЧМ по мангале. Я взял бронзу.

Фото из личного архива. Марлис Дуулатбеков на одном из турниров

По бразильской системе

— У вас есть кумир?

— Бразильский футболист Кака. В детстве он был худеньким, и на первых тренировках многие над ним смеялись. Он не сдавался и сам себя мотивировал. Являясь полузащитником, становился лучшим бомбардиром. Ему вручили «Золотой мяч».

— А вас кто мотивирует?

— Тренер и партнеры по команде. Мы все дружны.

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. Марлис Дуулатбеков (пятый справа) и другие кыргызстанцы на чемпионате мира. Турция, 2019 год

По совету Бектура Тинибекова в той же школе, где сам учился, с прошлого года тренирую детей. Среди них много талантов. Один в своей возрастной группе уже стал чемпионом Бишкека и Кыргызстана.

— О чем мечтаете?

— Получить высшее образование и преуспеть в своей профессии.