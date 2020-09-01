От Алтая до Парижа. Как кыргызстанец стал чемпионом мира по тогуз-коргоолу

Марлис Дуулатбеков — один из лидеров сборной Кыргызстана по тогуз-коргоолу. Попал в нее в 2018-м и через год стал чемпионом мира. Брал медали в Казахстане, Монголии, Польше, Турции, Франции и Чехии. Этой осенью собирался на IV Всемирные игры кочевников.
За счет чего он победил знаменитых казахстанцев, как тогуз-коргоол помогает ему в жизни и в каких странах дальнего зарубежья освоили исконно кыргызскую игру, 19-летний уроженец Чаткальского района рассказал 24.kg.
Желание и терпение
— Чем вас привлек тогуз-коргоол?
— Духом соперничества. В школе был кружок. В пятом классе мы с друзьями часто проводили там время, выясняя, кто лучше. Я обычно побеждал, и как-то само собой вышло, что начал заниматься профессионально. Один из моих первых крупных турниров — молодежный чемпионат Азии — 2016 на Алтае. Представляю столичную школу национальных видов спорта и народных игр.
В тогуз-коргооле три дисциплины. Больше всего люблю «блиц». На матч спортсмену дают семь минут. Некоторые соображать не успевают. А у меня получается.
— Со стороны этот вид спорта кажется непонятным. Быстро им овладели?
— Разобраться в правилах можно за 10 минут. Но развивать навыки тяжело. Нужны большое желание и терпение.
Раньше я тренировался с понедельника по пятницу по шесть часов в сутки. По субботам, чтобы быть в тонусе и выдерживать долгие поединки, играл с одноклубниками в футбол и настольный теннис. С марта из-за карантина тренируюсь по интернету. Участвую в дружеских онлайн-турнирах.
— Опыт из тогуз-коргоола пригождается в жизни?
— Постоянно. Прежде чем что-нибудь сказать или сделать, хорошо все обдумываю.
В сердце Европы
— Вы посетили с десяток государств. Где больше всего понравилось?
— В Чехии. Там чистый воздух, красивая природа и приятная аура.
— Есть принципиальные противники?
— Казахстанец Азамат Кайдаров. Я обыграл его на Кубке Назарбаева и турнире на Иссык-Куле. Он одолел меня на чемпионате Азии. Последний раз встречались в феврале во Франции в финале открытого чемпионата Европы. Я уступил и занял второе место. Счет — 2:2. Хочу вновь выйти вперед.
— На всех турнирах по-прежнему доминируют кыргызстанцы и казахстанцы или сильные спортсмены появились где-то еще?
— В той же Чехии. Там ежегодно проводят интеллектуальную Олимпиаду, и это дает плоды. Я участвовал дважды: в 2017-м в призеры не попал, а в 2019 году победил среди молодежи.
Сильны монголы.
На подъеме
— Помните свой самый трудный матч?
— С Анарбеком Джамакеевым во втором туре прошлогоднего чемпионата мира. Перед соревнованиями мы делаем домашние заготовки. Обдумываем тактику: дебюты, ходы и нестандартные решения. В начале Джамакеев использовал одну из своих заготовок и завладел преимуществом. Но я все равно победил.
У нас очень мощная сборная. Кроме Анарбека, выделю Сыргак уулу Сырттана, Муратали Исмоилова, Бексултана Нишанбаева и Кубанычбека Ибрагимова.
— Чем еще запомнился ЧМ-2019?
— Это был мой дебютный ЧМ. Выступал в двух дисциплинах. В «классике» занял четвертое место, проиграв обладателю бронзы по дополнительным показателям.
На турнире по «блицу» одолел двух чемпионов мира из Казахстана Хакимжана Елеусинова и Галымжана Темирбаева. В матче с первым использовал домашнюю заготовку. Второго обыграл за счет более резвого мышления. Набрал 6,5 очка из 7 возможных и стал чемпионом.
— Как отмечали победу?
— После заключительного тура подошел к команде, и мы вместе ликовали. Мой тренер Бектур Тинибеков был рефери. На радостях оставил судейский стол и прибежал к нам. Победу я посвятил ему. Сейчас в Кыргызстане два чемпиона мира — я и Кубанычбек Ибрагимов. Оба ученики Тинибекова.
В аэропорту меня встречали родственники, друзья и спортсмены — человек 30. Все были счастливы.
— После этого в жизни что-то изменилось?
— Это был важный для меня год: надо было хорошо окончить школу и поступить в вуз. Благодаря победе я был на эмоциональном подъеме, и все далось легко. Поступил в КГЮА на адвокатуру.
В конце 2019-го Федерация тогуз-коргоола КР назвала меня лучшим спортсменом года.
Хозяин положения
— К чему теперь стремитесь?
— Стать чемпионом мира по «классике» и победить на IV Всемирных играх кочевников.
В предыдущих ВИК как спортсмен не участвовал. Ездил на третьи игры спарринг-партнером Айзады Бактыбековой.
Весной в рамках отбора на IV Игры кочевников планировал выступить на соревнованиях по тогуз-коргоолу и африканской игре овари. Из-за карантина их отменили.
— От кого узнали об овари?
— От директора нашей спортшколы Камчыбека Касымова. В 2018-м овари включили в программу ВИК, и он хотел, чтобы хозяева состязаний ничем не уступали гостям. Мне овари нравится. На тогуз-коргоол, правда, эта игра не похожа. Она быстрее и проще, в ней другая тактика. Год назад я стал вторым на турнире по овари в Польше.
У тогуз-коргоола и овари есть родственник — турецкая мангала. Для меня она еще легче. В 2019-м, кроме чемпионата мира по тогуз-коргоолу, в Турции провели ЧМ по мангале. Я взял бронзу.
По бразильской системе
— У вас есть кумир?
— Бразильский футболист Кака. В детстве он был худеньким, и на первых тренировках многие над ним смеялись. Он не сдавался и сам себя мотивировал. Являясь полузащитником, становился лучшим бомбардиром. Ему вручили «Золотой мяч».
— А вас кто мотивирует?
— Тренер и партнеры по команде. Мы все дружны.
По совету Бектура Тинибекова в той же школе, где сам учился, с прошлого года тренирую детей. Среди них много талантов. Один в своей возрастной группе уже стал чемпионом Бишкека и Кыргызстана.
— О чем мечтаете?
— Получить высшее образование и преуспеть в своей профессии.