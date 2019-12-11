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Спорт

В Бишкеке провели крупный турнир по логическим играм памяти Чингиза Айтматова

В Бишкеке 5-11 декабря прошел традиционный турнир по тогуз-коргоолу, посвященный памяти Чингиза Айтматова. В этом году он разросся до фестиваля.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира памяти Чингиза Айтматова

За победу боролись 120 спортсменов из Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Чехии и Южной Кореи. Некоторые иностранцы специально приехали на турнир. Другие здесь временно живут.

«Учусь в Бишкеке, узнала о тогуз-коргооле в университете. Меня привлекает культура разных народов. Эта игра — часть здешней культуры. Занимаюсь два месяца, — сказала 24.kg азербайджанка Ламия Рамазанлы. — Неважно, выиграю или нет. Приятен сам процесс. Когда поеду домой, возьму набор тогуз-коргоола и расскажу о нем друзьям».

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира памяти Чингиза Айтматова

В прошлые годы в программе мемориала был только тогуз-коргоол. Ныне добавили родственные ему интеллектуальные игры — африканскую овари и турецкую мангалу.

Один из организаторов турнира Камчыбек Касымов сообщил 24.kg, что Федерация тогуз-коргоола должна была провести его совместно с Дирекцией по национальным видам спорта. Но дирекция не смогла участвовать в организации. Тогда инициативу на себя взяла международная федерация. Она развивает не только тогуз-коргоол. Поэтому в программу вошли вышеназванные виды.

Среди мужчин турнир по мангале выиграл Кубан Сазаев. Вторым стал Анарбек Джамакеев, третьим — Нурдин Чоро уулу. В состязаниях по овари тройку призеров составили Марлис Дуулатбеков, Кубан Сазаев и Анарбек Джамакеев, а по тогуз-коргоолу — Сырттан Сыргак уулу, Анарбек Джамакеев и Бексултан Нишанбаев.

Марлис Дуулатбеков весной стал чемпионом мира. Недавно Федерация тогуз-коргоола назвала его лучшим спортсменом года.

«Увлекся этим видом спорта шесть лет назад в школе. Он нравится тем, что развивает логику. Затем освоил овари и мангалу. На ЧМ-2019 мне противостояли два чемпиона мира из Казахстана. Но я их обошел. Летом выиграл крупный турнир на Иссык-Куле. Хочу победить на четвертых Всемирных играх кочевников», — поделился с 24.kg планами 18-летний Марлис Дуулатбеков.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира памяти Чингиза Айтматова

Среди женщин сильнейшей по мангале стала Гульжамал Сарыкеева. На втором месте Азиза Жамансартова, на третьем — Адина Асейева. На турнире по овари отличились Алтынай Шамбетова, Азиза Жамансартова и Адина Асейева, по тогуз-коргоолу — Адина Асейева, Гульжамал Сарыкеева и Айзада Бактыбекова.

Чешка Хана Котинова в призеры не попала, но оказала соперницам достойное сопротивление.

«Про тогуз-коргоол я узнала из книг. В турнирах участвую с 2007-го. Много раз была чемпионкой Европы. В Кыргызстан приезжала трижды: участвовала в двух Всемирных играх кочевников, в 2017-м отдыхала на Иссык-Куле. Не могла пропустить нынешний турнир, зная, сколько здесь участников. Люблю, когда много соперников», — поведала она 24.kg.

По ее словам, в Чехии игроков в тогуз-коргоол мало. «Стараюсь увеличить их число. Устраиваем с соратниками фестивали, рассказываем о нем школьникам. Тогуз-коргоол — это красивая математика. Он хорошо подходит детям», — отметила Хана Котинова.

24.kg
Фото 24.kg. Эпизод турнира памяти Чингиза Айтматова

Все медали выиграли наши спортсмены. Борьба была бы жестче, если бы на турнир приехали казахстанцы. Хоть тогуз-коргоол и распространяется по миру, доминируют по-прежнему игроки из КР и Казахстана.

«Раньше федерации наших стран дружили. После третьих ВИК казахстанцы все наши турниры почему-то бойкотируют. Хотя мы их всегда приглашаем и к ним ездим. Создали рабочую комиссию по решению этой проблемы и пытаемся прийти к компромиссу. Наша сторона хочет мира, — отметил Камчыбек Касымов. — Уходящий год для нас получился удачным — выиграли медали в Саудовской Аравии, Турции, Чехии, Польше, Румынии... Главный старт 2020-го — чемпионат Азии, который пройдет в Узбекистане. Будет ли тогуз-коргоол в программе четвертых ВИК, пока не знаем».
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11 декабря, среда
12:38
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