22:21
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанец завоевал две медали на турнире по интеллектуальным играм в Турции

Фото Камчыбека Касымова. Анарбек Джамакеев (справа) на турнире в Турции

Кыргызстанец Анарбек Джамакеев завоевал две медали на международном турнире по интеллектуальным играм. Об этом 24.kg сообщили в отечественной команде.

Соревнования завершились накануне в городе Бурсе (Турция). Участвовали 56 спортсменов из Турции, Казахстана, КР и Монголии. Нашу страну представляли четыре игрока. В программе было две родственные друг другу игры — турецкая мангала и наш тогуз-коргоол. На турнире по мангале Анарбек Джамакеев стал вторым, а по тогуз-коргоолу — третьим.

Ранее крупный турнир по интеллектуальным играм провели в Бишкеке.
Ссылка:
просмотров: 875
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке провели крупный турнир по логическим играм памяти Чингиза Айтматова
В Федерации тогуз-коргоола Кыргызстана назвали лучших спортсменов года
Кыргызстанец завоевал серебро на турнире по тогуз-коргоолу в Алматы
В Кыргызстане определились чемпионы по тогуз-коргоолу
Кыргызстанец выиграл бронзу на международном турнире по тогуз-коргоолу
Кыргызстанец победил на международном турнире по тогуз-коргоолу
Анарбек Джамакеев: Ради тогуз-коргоола пожертвовал карьерой футболиста и банкира
Спортсмены из Кыргызстана победили на международном турнире по тогуз-коргоолу
Кыргызстанцы победили на турнире по интеллектуальным играм в Польше
Кыргызстанцы стали чемпионами международной интеллектуальной Олимпиады
Популярные новости
Чемпион по&nbsp;жиму штанги и&nbsp;поеданию шаурмы. Как кыргызстанец покорил Москву Чемпион по жиму штанги и поеданию шаурмы. Как кыргызстанец покорил Москву
Кыргызстанец Азат Усеналиев победил на&nbsp;Кубке мира по&nbsp;боксу Кыргызстанец Азат Усеналиев победил на Кубке мира по боксу
Хоккеисты из&nbsp;Кыргызстана пропустили 18&nbsp;шайб от&nbsp;румын в&nbsp;отборе на&nbsp;Олимпиаду Хоккеисты из Кыргызстана пропустили 18 шайб от румын в отборе на Олимпиаду
В&nbsp;Кыргызстане насчитали 150 тысяч волейболистов В Кыргызстане насчитали 150 тысяч волейболистов
Бизнес
Купи смартфон Huawei в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получи фитнес-браслет в&nbsp;подарок! Купи смартфон Huawei в O!Store — получи фитнес-браслет в подарок!
Проект &laquo;Джеруй&raquo;. От&nbsp;первой руды до&nbsp;первого слитка золота Проект «Джеруй». От первой руды до первого слитка золота
За&nbsp;новогодними подарками&nbsp;&mdash; в&nbsp;MegaStore! За новогодними подарками — в MegaStore!
Внутренние каналы ирригации нуждаются в&nbsp;республиканском финансировании Внутренние каналы ирригации нуждаются в республиканском финансировании
18 декабря, среда
22:17
Удивительный снимок галактики с перемычкой получил телескоп «Хаббл» Удивительный снимок галактики с перемычкой получил теле...
22:00
Чудаки парковки. В Бишкеке тротуары превращаются в стоянки
21:26
Тюремный срок в 18 месяцев получил глава совета директоров Samsung Electronics
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 декабря: снег
20:46
Новогоднее представление для детей с ОВЗ прошло в Бишкеке