Кыргызстанец завоевал две медали на турнире по интеллектуальным играм в Турции

Кыргызстанец Анарбек Джамакеев завоевал две медали на международном турнире по интеллектуальным играм. Об этом 24.kg сообщили в отечественной команде.

Соревнования завершились накануне в городе Бурсе (Турция). Участвовали 56 спортсменов из Турции, Казахстана, КР и Монголии. Нашу страну представляли четыре игрока. В программе было две родственные друг другу игры — турецкая мангала и наш тогуз-коргоол. На турнире по мангале Анарбек Джамакеев стал вторым, а по тогуз-коргоолу — третьим.

Ранее крупный турнир по интеллектуальным играм провели в Бишкеке.