Кыргызстанец завоевал серебро на турнире по тогуз-коргоолу в Алматы

Кыргызстанец Анарбек Джамакеев выиграл серебро на международном турнире на призы Нурсултана Назарбаева по тогуз-коргоолу. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Турнир прошел с 26 ноября по 2 декабря в Алматы. Участвовали 97 спортсменов из 10 стран. Они провели девять туров по швейцарской системе. КР представляли 11 игроков. Анарбек Джамакеев набрал восемь очков из девяти возможных и оказался единственным кыргызстанцем на пьедестале почета.

Недавно Анарбек Джамакеев завоевал бронзу на турнире в Актобе и золото на чемпионате Кыргызстана.