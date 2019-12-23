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Спорт

Кыргызстанец Дастан Шаршеев нокаутировал соперника на турнире по ММА в Турции

Фото @chekirov_fighterkg. Дастан Шаршеев (слева) на турнире по ММА в Турции

Кыргызстанец Дастан Шаршеев победил на международном турнире Abadan FC 9 по смешанным единоборствам.

Профессиональный турнир прошел 22 декабря в Стамбуле (Турция). В программе было 13 поединков. В весовой категории 70,3 килограмма встречались Дастан Шаршеев и Александр Михайлин (Беларусь). Это был один из двух главных боев вечера. На исходе первой минуты Дастан сильно ударил соперника, и тот не смог продолжать. Судья объявил технический нокаут.

Это четвертая победа Дастана Шаршеева в ММА. Предыдущую он одержал в октябре 2018-го в Москве. В феврале 2019-го он стал чемпионом мира среди профессионалов по кикбоксингу (по версии WBKF).
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