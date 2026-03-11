Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом

Скандалом завершился бой казахстанского файтера Арли Алиева и кыргызстанца Максима Павлова на турнире Naiza Jekpe-Jek в Казахстане, сообщает Sports.kz.

Павлов устроил Алиеву добивание в партере, заставив рефери вмешаться и зафиксировать победу бойца из Кыргызстана техническим нокаутом.

Однако с таким решением оказался не согласен казахстанец: он сзади набросился на оппонента, который уже праздновал победу, и предложил ему продолжить поединок. В итоге рефери удалось сдержать Алиева. После этого бойцы пожали друг другу и обнялись, и инцидент был исчерпан.

«Безумный камбэк и потасовка после гонга! Поединок между Максимом Павловым и Арли Алиевым выдался крайне напряженным. Алиев владел инициативой и диктовал ход боя, однако Павлову удалось переломить ситуацию одним точным и тяжелым ударом», — прокомментировали итог боя в Naiza FC.

NAIZA Jekpe-Jek — это специальный формат турниров ММА от казахстанской лиги NAIZA, направленный на поиск молодых и перспективных талантов из Центральной Азии. Бойцы сражаются за право получить контракт с основной лигой и пробиться в «номерные» турниры.