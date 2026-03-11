00:05
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Спорт

Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом

Скандалом завершился бой казахстанского файтера Арли Алиева и кыргызстанца Максима Павлова на турнире Naiza Jekpe-Jek в Казахстане, сообщает Sports.kz.

Павлов устроил Алиеву добивание в партере, заставив рефери вмешаться и зафиксировать победу бойца из Кыргызстана техническим нокаутом.

Однако с таким решением оказался не согласен казахстанец: он сзади набросился на оппонента, который уже праздновал победу, и предложил ему продолжить поединок. В итоге рефери удалось сдержать Алиева. После этого бойцы пожали друг другу и обнялись, и инцидент был исчерпан.

«Безумный камбэк и потасовка после гонга! Поединок между Максимом Павловым и Арли Алиевым выдался крайне напряженным. Алиев владел инициативой и диктовал ход боя, однако Павлову удалось переломить ситуацию одним точным и тяжелым ударом», — прокомментировали итог боя в Naiza FC.

NAIZA Jekpe-Jek — это специальный формат турниров ММА от казахстанской лиги NAIZA, направленный на поиск молодых и перспективных талантов из Центральной Азии. Бойцы сражаются за право получить контракт с основной лигой и пробиться в «номерные» турниры.
Ссылка: https://24.kg/sport/365568/
просмотров: 589
Версия для печати
Материалы по теме
Бойцы ММА из Кыргызстана выступят на турнире EFC Global в Москве
Боец ММА Айжигит Эркебай уулу после трехлетнего перерыва возвращается на ринг
Тренер соперницы Валентины Шевченко назвал кыргызстанку лучшей в мире
Бразилец Хердесон Батиста пришел на взвешивание турнира ММА с флагом Кыргызстана
Бойцы смешанных единоборств из Кыргызстана выступили на турнире Alash Pride 115
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
Стал известен соперник кыргызстанца Муртазали Магомедова в бою за контракт с UFC
Кыргызстанский боец Муртазали Магомедов проведет бой за контракт с UFC
Боец MMA Калыбек Арзыкул уулу сразится с экс-чемпионом Исао Кобаяши в Токио
Кыргызстанец Уран Сатыбалдиев проведет второй поединок в UFC 23 августа
Популярные новости
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в&nbsp;UFC Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу проведет очередной поединок в UFC
Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на&nbsp;Arnold Sports Festival в&nbsp;США Кыргызстанский тяжелоатлет завоевал золото на Arnold Sports Festival в США
Дзюдоист Мухаммедали Ырысдолотов взял золото открытого Кубка Европы Дзюдоист Мухаммедали Ырысдолотов взял золото открытого Кубка Европы
Депутат: Федерация салбуурун нуждается в&nbsp;господдержке на&nbsp;содержание животных Депутат: Федерация салбуурун нуждается в господдержке на содержание животных
Бизнес
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
Акция от&nbsp;Royal Central Park: дополнительная скидка 5&nbsp;процентов Акция от Royal Central Park: дополнительная скидка 5 процентов
11 марта, среда
23:39
PlayStation 6 станет в три раза мощнее актуальной модели PlayStation 6 станет в три раза мощнее актуальной модел...
23:13
Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом
22:40
В Казахстане ждут потомство от первой пары амурских тигров
22:23
Бизнес Кыргызстана инвестировал в другие страны ЕАЭС почти $82 миллиона
22:02
Бишкекчане просят сделать остановку для автобуса № 56 на улице Жумабека