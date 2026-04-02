Алекса Грассо хочет еще один бой с Валентиной Шевченко

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо заявила, что ее главной целью является четвертый бой против чемпионки из Кыргызстана Валентины Шевченко, пишет Sport.kg.

Читайте по теме UFC: Валентина Шевченко вернула себе титул чемпионки в наилегчайшем весе

«Это очень много значит для меня, — заявила Грассо о еще одной схватке с Шевченко. — Мечты сбываются. Естественно, я не знаю, сколько еще мне надо боев, чтобы стать претендентом, поэтому я продолжу тренировки. Не знаю, сколько еще мне нужно побед, но бой за титул — снова моя цель», — сказала спортсменка.

32-летняя мексиканка Грассо отобрала титул у Шевченко в 2023 году. Их второй бой завершился вничью, а в 2024 году Шевченко вернула себе титул.

После этого Грассо потерпела еще одно поражение от Наталии Сильвы, но 28 марта в Сиэтле одержала яркую досрочную победу над Мэйси Барбер, сначала фактически нокаутировав ее в стойке, а затем немедленно проведя удушающий прием.