Алекса Грассо хочет еще один бой с Валентиной Шевченко

Бывшая чемпионка UFC в наилегчайшем весе Алекса Грассо заявила, что ее главной целью является четвертый бой против чемпионки из Кыргызстана Валентины Шевченко, пишет Sport.kg.

UFC: Валентина Шевченко вернула себе титул чемпионки в наилегчайшем весе

«Это очень много значит для меня, — заявила Грассо о еще одной схватке с Шевченко. — Мечты сбываются. Естественно, я не знаю, сколько еще мне надо боев, чтобы стать претендентом, поэтому я продолжу тренировки. Не знаю, сколько еще мне нужно побед, но бой за титул — снова моя цель», — сказала спортсменка.

32-летняя мексиканка Грассо отобрала титул у Шевченко в 2023 году. Их второй бой завершился вничью, а в 2024 году Шевченко вернула себе титул.

После этого Грассо потерпела еще одно поражение от Наталии Сильвы, но 28 марта в Сиэтле одержала яркую досрочную победу над Мэйси Барбер, сначала фактически нокаутировав ее в стойке, а затем немедленно проведя удушающий прием.
Материалы по теме
Марсель Нурланбек уулу победил казахстанского бойца на турнире Hype FC 28
Кыргызстанца Жакшылыка Мырзабекова признали полноценным чемпионом лиги АСА
Встреча бойцов ММА из Казахстана и Кыргызстана закончилась скандалом
Бойцы ММА из Кыргызстана выступят на турнире EFC Global в Москве
Боец ММА Айжигит Эркебай уулу после трехлетнего перерыва возвращается на ринг
Тренер соперницы Валентины Шевченко назвал кыргызстанку лучшей в мире
Бразилец Хердесон Батиста пришел на взвешивание турнира ММА с флагом Кыргызстана
Бойцы смешанных единоборств из Кыргызстана выступили на турнире Alash Pride 115
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
Стал известен соперник кыргызстанца Муртазали Магомедова в бою за контракт с UFC
