Турнир JCK Kings 013. Бактыгуль Курманбекова победила соперницу из Китая

Кыргызстанка Бактыгуль Курманбекова победила соперницу из Китая Сяони Лю на международном турнире по ММА JCK Kings 013.

Соревнование, организованное бойцовской ассоциацией Jue Cheng King, прошло накануне в китайском городе Люйлян.

В программу турнира были включены девять поединков, в которых участвовали бойцы из Китая, России, Узбекистана, Украины, Кыргызстана, Монголии и Таджикистана.

Наша спортсменка единогласным решением судей одержала победу со счетом 3:0.