Бойцы ММА из Кыргызстана выступят на турнире EFC Global в Москве

6 февраля бойцы из Кыргызстана проведут поединки на турнире по смешанным единоборствам EFC Global 53 в Москве (Россия), передает пресс-служба ММА-лиги.

По ее данным, в полусреднем весе (77 килограммов) Сардорбек Абдуманнопов из Узбекистана сразится с Барсбеком Жалил уулу из КР, а в поединке тяжелого веса (120 килограммов) наш соотечественник Айбек Жолдошов выйдет в октагон против Алексея Якунина из РФ.

В главном бою вечера защиту чемпионского пояса проведет кыргызстанец Кайрат Нурбай уулу (Атаман).