Исламские игры. Кыргызстанцы завоевали три бронзовые медали в джиу-джитсу

Кыргызстанцы завоевали три бронзовые медали в джиу-джитсу на Исламских играх солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В поединках за бронзу:

в весовой категории до 69 килограммов Арген Абдыманапов победил спортсмена из Узбекистана Сирожбека Рустамова;

в весовой категории до 94 килограмов Руслан Сагдеев был сильнее представителя Марокко Хамзы Элфаризы;

Абдурахман Муртазалиев в весовой категории до 85 килограммов одержал победу над спортсменом из Туниса.

Отметим, в медальном зачете сборная Кыргызстана поднялась на 13 место.