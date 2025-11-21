08:32
Исламские игры. Кыргызстанцы завоевали три бронзовые медали в джиу-джитсу

Кыргызстанцы завоевали три бронзовые медали в джиу-джитсу на Исламских играх солидарности в Саудовской Аравии. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В поединках за бронзу:

  • в весовой категории до 69 килограммов Арген Абдыманапов победил спортсмена из Узбекистана Сирожбека Рустамова;
  • в весовой категории до 94 килограмов Руслан Сагдеев был сильнее представителя Марокко Хамзы Элфаризы;
  • Абдурахман Муртазалиев в весовой категории до 85 килограммов одержал победу над спортсменом из Туниса.

Отметим, в медальном зачете сборная Кыргызстана поднялась на 13 место.
Ссылка: https://24.kg/sport/351719/
