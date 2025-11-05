11:09
Спорт

Несколько призовых мест заняли кыргызстанцы на Чемпионате мира по грэпплингу

Несколько кыргызстанских спортсменов заняли призовые места на Чемпионате мира по грэпплингу, который прошел с 30 октября по 5 ноября в Греции. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта.

Как отмечается, спортсмены представляли Кыргызстан от имени Федерации смешанных видов боевых искусств «Номад файтс» и «Номад грэпплинг» Кыргызской Республики.

Призовые места выиграли:

  • Арсымбаев Айбек, 62 килограмма — бронзовая медаль;

  • Уултай Жекшенбекова, 40 килограммов в категории NO-GI — бронзовая медаль; в категории GI — серебряная медаль;

  • Калбаев Марс, 62 килограмма в категории NO-GI — серебряная медаль;

  • Тилебалдиев Адилет, 71 килограмм в категории NO-GI — серебряная медаль;

  • Константин Ли, 100 килограммов в категории NO-GI — золотая медаль;

  • Сарыбашев Нурлан, 77 килограммов в категории NO-GI — серебряная медаль.

Грэпплинг — спортивное единоборство, в котором соперники борются как в стойке, так и в партере, не нанося ударов. Главная цель — заставить противника сдаться, используя болевые и удушающие приемы. Грэпплинг объединяет техники из различных боевых искусств, таких как самбо, дзюдо и джиу-джитсу, и включает броски и борьбу на земле.
