Спорт

Спортсмены из КР выиграли 11 медалей на чемпионате мира по джиу-джитсу в ОАЭ

Спортсмены из Кыргызстана на чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби выиграли 11 медалей. Об этом сообщила одна из родительниц участника.

Для многих юных участников это было первое выступление на соревнованиях такого уровня, и, несмотря на серьезную конкуренцию, команда смогла завоевать пять золотых, три серебряных и три бронзовых медали.

Результаты кыргызстанских участников

Золото:

  • Эркин Кылычев — единственный тяжеловес Кыргызстана (124 килограмма);
  • Ислам Магдеев;
  • Кемаль Курбанов; 
  • Кайрат Жапаров;
  • Мухаммад Рахманов.

Серебро:

  • Ахмад Айсаров;
  • Усман Шабданов;
  • Имран Коваленко. 

Бронза:

  • Алиаскар Дюшеев; 
  • Мухаммад Ниязов;
  • Алихан Илимов.

Отмечается, что соревнования проходили в напряженной атмосфере: участие принимали сильнейшие спортсмены из десятков стран. Кыргызстанцы в свою очередь показали высокий уровень подготовки.
