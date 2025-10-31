Кыргызстанец Рамазан Тянгубер завоевал золото на юношеских Азиатских играх

Кыргызстанец Рамазан Тянгубер завоевал золотую медаль на юношеских Азиатских играх в Бахрейне, выступая на соревнованиях по джиу-джитсу.
Он был заявлен в весовой категории до 69 килограммов и стартовал со стадии 1/8 финала, одержав четыре победы подряд над представителями Кувейта, Саудовской Аравии и Казахстана.
В финальной схватке наш спортсмен победил другого соперника из Казахстана — Рафаэля Орумбаева и занял первое место.
Это золото стало для Кыргызстана первым на Азиатских играх в Бахрейне.
III Asian Youth Games проходят с 22 по 31 октября в столице Королевства Бахрейн Манаме.