11:08
USD 87.45
EUR 101.59
RUB 1.09
Спорт

Кыргызстанец Рамазан Тянгубер завоевал золото на юношеских Азиатских играх

Кыргызстанец Рамазан Тянгубер завоевал золотую медаль на юношеских Азиатских играх в Бахрейне, выступая на соревнованиях по джиу-джитсу.

СМИ
Фото СМИ. Кыргызстанец Рамазан Тянгубер завоевал золото на юношеских Азиатских играх

Он был заявлен в весовой категории до 69 килограммов и стартовал со стадии 1/8 финала, одержав четыре победы подряд над представителями Кувейта, Саудовской Аравии и Казахстана.

В финальной схватке наш спортсмен победил другого соперника из Казахстана — Рафаэля Орумбаева и занял первое место.

Это золото стало для Кыргызстана первым на Азиатских играх в Бахрейне.

III Asian Youth Games проходят с 22 по 31 октября в столице Королевства Бахрейн Манаме.
Ссылка: https://24.kg/sport/349180/
просмотров: 369
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан и Бахрейн утвердили соглашение об авиасообщении
Кыргызстанские джиу-джитсуисты завоевали 15 медалей на Центральноазиатских играх
Президент Садыр Жапаров завершил официальный визит в Бахрейн. Фоторепортаж
Садыр Жапаров предложил открыть в КР исламский банк с участием Бахрейна
Президент встретился с главой консультативного совета Нацсобрания Бахрейна
Кыргызстан и Бахрейн подписали ряд документов по итогам переговоров
Президент Садыр Жапаров провел переговоры с королем Бахрейна
Садыр Жапаров совершает первый в истории официальный визит в Бахрейн
МИД Кыргызстана готовит визит президента Садыра Жапарова в Бахрейн
Кыргызстанец занял второе место на турнире Grand Slam по джиу-джитсу в Лондоне
Популярные новости
Боксер Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз) победил бойца из&nbsp;Зимбабве Боксер Самат Абдырахманов (Самат Кыргыз) победил бойца из Зимбабве
Определился соперник Акжола Махмудова на&nbsp;турнире по&nbsp;борьбе Лиги Поддубного Определился соперник Акжола Махмудова на турнире по борьбе Лиги Поддубного
Кыргызстанец Асан уулу Омурбек завоевал серебро чемпионата мира по&nbsp;борьбе (U-23) Кыргызстанец Асан уулу Омурбек завоевал серебро чемпионата мира по борьбе (U-23)
Лига вызова АФК. Футбольные клубы из&nbsp;Кыргызстана провели вторые матчи Лига вызова АФК. Футбольные клубы из Кыргызстана провели вторые матчи
Бизнес
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
Прогноз стабильный. S&amp;P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B Прогноз стабильный. S&P Global Ratings присвоило BAKAI рейтинг B/B
Как выбрать будущую профессию, подскажет &laquo;Профориентация&raquo; Как выбрать будущую профессию, подскажет «Профориентация»
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил сервис оплаты таможенных платежей по&nbsp;QR-коду «Элдик Банк» запустил сервис оплаты таможенных платежей по QR-коду
31 октября, пятница
11:05
Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее? Какие тарифы Beeline стали еще выгоднее?
11:03
Руководитель миссии наблюдателей ПА ОБСЕ на выборах Клод Хааген посетит Бишкек
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 31 октября
10:58
ГКНБ получит право проводить экспертизы и расследования на договорной основе
10:57
Французская полиция задержала пять человек по делу о громком ограблении Лувра