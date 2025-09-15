15:34
Спорт

Кыргызстанские джиу-джитсуисты завоевали 15 медалей на Центральноазиатских играх

13–14 сентября в Ташкенте (Узбекистан) прошли соревнования по джиу-джитсу в рамках Центральноазиатских игр. В турнире участвовали спортсмены из разных стран региона. Сборная Кыргызстана показала высокий уровень подготовки и завоевала в общей сложности 15 медалей — 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых.

Золотые награды выиграли:

  • Таалайбек Байышев — в дисциплине No-Gi (также бронза в Gi);
  • МухаммадАзиз Каимов — в дисциплине No-Gi (категория U18).

Серебряные медали завоевали:

  • Айша Кулназарова — No-Gi (U14);
  • Сыймык Номанов — No-Gi (U14);
  • Карина Кабирова — No-Gi и Gi (U21);
  • Арууке Баатырбекова — No-Gi и Gi (U16).

Бронзовые награды получили:

  • Кудайназар Акматов — No-Gi и Gi;
  • Ариет Аалиев — No-Gi (U16);
  • Медет Эргашев — No-Gi (взрослые);
  • МухаммадАзиз Исламов — Gi (U18);
  • Ратбек Тажибаев — категория U21, 69 килограммов.
Ссылка: https://24.kg/sport/343561/
просмотров: 151
