Кыргызстанские джиу-джитсуисты завоевали 15 медалей на Центральноазиатских играх

13–14 сентября в Ташкенте (Узбекистан) прошли соревнования по джиу-джитсу в рамках Центральноазиатских игр. В турнире участвовали спортсмены из разных стран региона. Сборная Кыргызстана показала высокий уровень подготовки и завоевала в общей сложности 15 медалей — 2 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых.
Золотые награды выиграли:
- Таалайбек Байышев — в дисциплине No-Gi (также бронза в Gi);
- МухаммадАзиз Каимов — в дисциплине No-Gi (категория U18).
Серебряные медали завоевали:
- Айша Кулназарова — No-Gi (U14);
- Сыймык Номанов — No-Gi (U14);
- Карина Кабирова — No-Gi и Gi (U21);
- Арууке Баатырбекова — No-Gi и Gi (U16).
Бронзовые награды получили:
- Кудайназар Акматов — No-Gi и Gi;
- Ариет Аалиев — No-Gi (U16);
- Медет Эргашев — No-Gi (взрослые);
- МухаммадАзиз Исламов — Gi (U18);
- Ратбек Тажибаев — категория U21, 69 килограммов.